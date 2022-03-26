https://arabic.sputniknews.com/20220326/كيروش-أنا-من-أفضل-10-مدربين-في-العالم-ولن-أشرح-قراراتي-ولا-أخشى-أحدا-فيديو-1060483686.html

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم ولن أشرح قراراتي ولا أخشى أحدا... فيديو

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم ولن أشرح قراراتي ولا أخشى أحدا... فيديو

أكد المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام السنغال (1-0)، لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T11:13+0000

2022-03-26T11:13+0000

2022-03-26T11:13+0000

رياضة

منتخب مصر الوطني

بطولة كأس العالم 2022

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وأجرى كارلوس كيروش مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة، للرد على أسئلة الصحافيين وكافة استفساراتهم حول المنتخب المصري.وقال كيروش: "لقد حققنا فوزاً هاماً وبدأنا المباراة بشكل أفضل من السنغال.. لكن ردة فعلهم كانت طبيعية لأننا لا نلعب بمفردنا في الملعب.. فنحن واجهنا بطل إفريقيا.. إنه فريق يضم في صفوفه لاعبين من ليفربول وبايرن ميونيخ ونابولي وأندية كبرى.. يجب أن تفخروا بفريقنا لأنه كان شجاعاً".ووجه المدير الفني البرتغالي رسالة قوية للصحفيين: "لا أرى وجود أي داعٍ للغضب بعد الفوز الذي حققناه.. أنا هنا للرد على أسئلتكم وليس لديّ ما أخفيه عنكم.. كما أنني لا أخشى أحداً".وأضاف: "مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم صعبة.. كرة القدم ليست عرضاً غنائياً في الأوبرا.. أو شخصاً يتجول في حديقة منزله.. نحن نواجه مُنافساً يملك نفس الرغبة والطموح".وتطرق كيروش لمباراة العودة أمام السنغال قائلاً: "المباراة المقبلة مفتوحة أمام كل الاحتمالات.. منتخب السنغال يملك فرصة، ونحن سنتوجه إلى داكار وكأس النتيجة (0-0).. أرى بأننا نحتاج أن ندافع بـ 15 لاعباً".وأنهى حديثه: "إننا نواجه خصماً قوياً.. السنغال فريق يملك لاعبين أقوياء.. حسم التأهل لا يتحدد بمن كان أفضل من الآخر.. لقد شاهدتهم ما حصل لإيطاليا أمام مقدونيا الشمالية".وحقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره السنغال، بهدف نظيف، مساء أمس الجمعة، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.وتستعد مصر لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي، يوم الثلاثاء المقبل، في داكار.ويحتاج منتخب الفراعنة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة في أرض السنغال، لضمان التأهل إلى كأس العالم الذي سيقام على الأراضي القطرية نهاية العام الحالي.

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رياضة, منتخب مصر الوطني, بطولة كأس العالم 2022