كيف تعبر السفن أكبر سد هيدروليكي في العالم... فيديو
19:13 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 19:24 GMT 26.03.2022)
© AP Photo / Zheng Jiayu/Xinhuaسد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020
© AP Photo / Zheng Jiayu/Xinhua
يعد سد "الممرات الثلاثة" واحدا من أكبر السدود المائية في العالم، الذي أنشأته الصين على نهر اليانغتسي.
يبلغ طول السد نحو 2.4 كم ويصل ارتفاعه عن قاع النهر إلى 183 مترا، ويعد أكبر سد هيدروليكي في العالم.
ورغم ضخامة السد، الذي يحتجز نحو 40 مليار متر مكعب من المياه في خزانه، إلا أن الحاجة إلى استمرار حركة الملاحة النهرية في نهر اليانغستي استدعت البحث عن طريقة يمكن الاعتماد عليها لعبور السفن من جهة إلى أخرى على جانبي السد.
"مصعد خاص" ينقل السفن فوق ارتفاع مبنى مكون من 40 طابقا— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 26, 2022
تعد منشآت السفن لحركة المرور النهرية من أجل تجاوز سد المضائق الثلاث واحدة من أكبر المنشآت النهرية الداخلية في العالم، إذ تصل المسافة الأفقية التي يقطعها 113 مترا، وتتكون من خمس مراحل، بوقت عبور يبلغ نحو 3 ساعات ونصف. pic.twitter.com/Pi1EGTL3tp
نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، اليوم السبت، على "تويتر"، قالت إنه يرصد مشروع "مصعد خاص" تم تصميمه لنقل السفن الحربية التي تريد عبور سد "الممرات الثلاثة".
وتقول الشبكة إن المصعد الخاص بعبور السفن يمكنها من عبور المنشأة الهندسية التي يصل ارتفاعها إلى 40 طابقا عن طريق خزانات مقسمة إلى أجزاء يقوم كل منها برفع السفن إلى مستوى معين إلى أن تعبر السد بعدما تقطع مسافة أفقية تصل إلى 113 مترا تستمر لمدة نحو 3 ساعات.