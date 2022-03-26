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لجنة الانتخابات الفلسطينية تصدر بيانا بشأن ساعات الاقتراع
لجنة الانتخابات الفلسطينية تصدر بيانا بشأن ساعات الاقتراع
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بيانا بشأن ساعات الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، مؤكدة أنه لن يتم تمديدها. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T17:40+0000
2022-03-26T17:45+0000
العالم العربي
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، في خبر عن الانتخابات المحلية في فلسطين، مشيرة إلى أن موعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع هو السابعة مساء.وتابعت: "يستثنى من ذلك الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة عن تمديد فترة الاقتراع فيها مسبقا، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساء، وهيئة تفوح حتى الـ 8 مساء، إضافة إلى مدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس التي يمتد التصويت فيها حتى 8 مساء.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39 في المئة حتى الساعة الرابعة عصرا، بينما تفاوتت نسبة الاقتراع في المحافظات بين 26 و53 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/بعد-نجاح-المرحلة-الأولى-هل-تؤثر-مقاطعة-حماس-على-الانتخابات-المحلية-في-فلسطين؟-1060279652.html
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لجنة الانتخابات الفلسطينية تصدر بيانا بشأن ساعات الاقتراع

17:40 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 17:45 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / MOHAMMED SALEMلجنة الانتخابات الفلسطينية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 20 مارس 2021
لجنة الانتخابات الفلسطينية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بيانا بشأن ساعات الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، مؤكدة أنه لن يتم تمديدها.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، في خبر عن الانتخابات المحلية في فلسطين، مشيرة إلى أن موعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع هو السابعة مساء.
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وتابعت: "يستثنى من ذلك الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة عن تمديد فترة الاقتراع فيها مسبقا، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساء، وهيئة تفوح حتى الـ 8 مساء، إضافة إلى مدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس التي يمتد التصويت فيها حتى 8 مساء.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39 في المئة حتى الساعة الرابعة عصرا، بينما تفاوتت نسبة الاقتراع في المحافظات بين 26 و53 في المئة.
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