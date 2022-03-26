https://arabic.sputniknews.com/20220326/لجنة-الانتخابات-الفلسطينية-تصدر-بيانا-بشأن-ساعات-الاقتراع-1060500515.html

لجنة الانتخابات الفلسطينية تصدر بيانا بشأن ساعات الاقتراع

لجنة الانتخابات الفلسطينية تصدر بيانا بشأن ساعات الاقتراع

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بيانا بشأن ساعات الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، مؤكدة أنه لن يتم تمديدها. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T17:40+0000

2022-03-26T17:40+0000

2022-03-26T17:45+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825300_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_09586f8bac9c654f967287a3b1965c2f.jpg

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، في خبر عن الانتخابات المحلية في فلسطين، مشيرة إلى أن موعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع هو السابعة مساء.وتابعت: "يستثنى من ذلك الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة عن تمديد فترة الاقتراع فيها مسبقا، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساء، وهيئة تفوح حتى الـ 8 مساء، إضافة إلى مدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس التي يمتد التصويت فيها حتى 8 مساء.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39 في المئة حتى الساعة الرابعة عصرا، بينما تفاوتت نسبة الاقتراع في المحافظات بين 26 و53 في المئة.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/بعد-نجاح-المرحلة-الأولى-هل-تؤثر-مقاطعة-حماس-على-الانتخابات-المحلية-في-فلسطين؟-1060279652.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي