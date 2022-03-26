https://arabic.sputniknews.com/20220326/ما-هي-قدرات-رادار-معراج---4-الإيراني-1060504733.html

ما هي قدرات رادار "معراج - 4" الإيراني

ما هي قدرات رادار "معراج - 4" الإيراني

شهدت الصناعات الدفاعية الإيرانية تطورا هائلا خلال السنوات الأخيرة، وتمكنت من تسجيل أرقام قياسية عالمية، بل تحولت اليوم إلى أحد أهم مظاهر ثقافة الثقة بالنفس لدى... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T21:44+0000

2022-03-26T21:44+0000

2022-03-26T21:44+0000

إيران

الرادار

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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن إيران نجحت في تلبية حاجاتها العسكرية في مجال العتاد والإسناد، وذلك بالاعتماد على الصناعة الداخلية المحلية.ومن الإنجازات المهمة للصناعات المحلية الإيرانية، مجال صنع الرادارات، حيث تمكنت إيران من تدشين منظومة رادار "معراج – 4"، الإيراني الصنع، وهو رادار للإنذار المبكر، ويتمتع بتقنية التتبع ثلاثية الأبعاد، كما أنه مخصص للرصد الجوي بعيد المدى.وحول السبب لتدشين وإنتاج الرادار "معراج 4"، فقد جاء تطويره لتلبية الحاجات الأولية لشبكة الدفاع الجوي الإيرانية، واسمه التجاري هو "M4"، وهو منظومة مجهزة بتقنيات الحرب الإلكترونية المضادة، والقادرة على الكشف وتتبع 200 هدف.والرادار الإيراني مجهز بغرفة للتحكم والقيادة، كما أنه يتمتع بسرعة في الحركة والاستقرار في الميدان، فيما يتطلب عددا قليلا من الكوادر لتشغيله، وهو ما يساعد على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتشغيله في ساحة العمليات، ونقله إلى أي مكان آخر في حالة الضرورة.ومن الخصائص الأخرى للرادار الإيراني "معراج 4" أنه يستطيع استخدام أساليب مختلفة ومتعددة للتصدي لأقوى الهجمات والحروب الإلكترونية والاستمرار في أداء مهامه في ساحة المعركة وعند حدوث الاشتباك.وتتوفر تقنية Sector Blanking في هذا الرادار، والتي تمكنه من إيقاف إرسال الذبذبات وهو في حالة التشغيل، وهو ما يمنع اكتشاف هذا الرادار ومكانه من قبل أجهزة الرصد والتتبع الموجودة لدى "الأعداء"، كما تحفظ الرادار من الصواريخ المتتبعة للذبذبات والتي يستخدمها "العدو".ومن بين الإمكانيات المهمة جدا في ساحة المعركة لهذا الرادار الإيراني، تتبعه لـ 200 هدف في الوقت نفسه على بعد 450 كيلومترا، مع القدرة على رصد الأهداف والأجسام الطائرة بين سرعتي 20 مترا في الثانية، و3 أضعاف سرعة الصوت.

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