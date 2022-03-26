https://arabic.sputniknews.com/20220326/مدفيديف--لا-يمكن-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-العشرين-1060471952.html
مدفيديف: لا يمكن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
مدفيديف: لا يمكن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في معرض تعليقه على فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، بأنه لا يمكن استبعاد روسيا من مجموعة الـ20، لأن هذا... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T05:11+0000
2022-03-26T05:11+0000
2022-03-26T05:12+0000
روسيا
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وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و" آر تي" : "في عام 2008 نحن أنشأنا مجموعة العشرين ويقولون "دعونا نستبعد روسيا من مجموعة العشرين!"، مشيرا إلى أن هذا الإطار ولد أمام عينيه".وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن الحرب الاقتصادية دون قواعد التي بدأتها الدول الغربية ضد روسيا ستدمر النظام الاقتصادي العالمي بأسره.وقلل مدفيديف، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة".وأضاف: "أولاً، نحن معتادون على هذه الصعوبات، وثانيًا، كما تعلمون، ليست صعوبات قاتلة ولا يمكن مقارنتها بظروف رهيبة مرت بها بلادنا في القرن العشرين، بل سأقول المزيد هذه ليست حتى المشاكل التي كانت في أذهاننا عندما واجه العالم جائحة كورونا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفيديف: لا يمكن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
05:11 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 05:12 GMT 26.03.2022)
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في معرض تعليقه على فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، بأنه لا يمكن استبعاد روسيا من مجموعة الـ20، لأن هذا الشكل نشأ بالإجماع، بينما لم تعد مجموعة السبع مهمة.
وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و" آر تي" : "في عام 2008 نحن أنشأنا مجموعة العشرين ويقولون "دعونا نستبعد روسيا من مجموعة العشرين!"، مشيرا إلى أن هذا الإطار ولد أمام عينيه".
واستحال مدفيديف استبعاد روسيا من مجموعة العشرين كون هذا الإطار نشأ بطريقة توافقية على أساس الإجماع.
وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن الحرب الاقتصادية دون قواعد التي بدأتها الدول الغربية ضد روسيا ستدمر النظام الاقتصادي العالمي بأسره.
وقلل مدفيديف، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا
، واصفا إياها بـ "غير القاتلة".
وأضاف: "أولاً، نحن معتادون على هذه الصعوبات، وثانيًا، كما تعلمون، ليست صعوبات قاتلة ولا يمكن مقارنتها بظروف رهيبة مرت بها بلادنا في القرن العشرين، بل سأقول المزيد هذه ليست حتى المشاكل التي كانت في أذهاننا عندما واجه العالم جائحة كورونا".