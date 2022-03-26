https://arabic.sputniknews.com/20220326/مذيعة-بي-بي-سي-تدخل-في-نوبة-ضحك-هستيرية-خلال-قراءة-خبر-عن-بايدن-فيديو-1060490013.html
مذيعة "بي بي سي" تدخل في نوبة ضحك هستيرية خلال قراءة خبر عن بايدن... فيديو
مذيعة "بي بي سي" تدخل في نوبة ضحك هستيرية خلال قراءة خبر عن بايدن... فيديو
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة "بي بي سي" دخلت في نوبة ضحك هستيرية خلال قراءة خبر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:17+0000
2022-03-26T13:17+0000
2022-03-26T13:17+0000
جو بايدن
منوعات
مجتمع
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جاء ذلك أثناء تقديم مذيعة "بي بي سي" رانيا العطار، فقرة إخبارية في برنامج "عالم الظهيرة" على شاشة الفضائية الناطقة بالعربية.ونرى في مقطع الفيديو، أنه أثناء قراءة العطار لخبر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا، دخلت في نوبة ضحك هستيري.ورغم محاولاتها لتمالك أعصابها، لم تتمكن من ذلك، وحاولت الاعتذار للجمهور وإعادة قراءة الخبر، ولكنها فشلت في ذلك.ولم يتضح حتى الأن السبب الحقيقي الذي دفع المذيعة للضحك، فهل كان فعلا بسبب بايدن أم كان هناك سبب آخر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, منوعات, مجتمع
مذيعة "بي بي سي" تدخل في نوبة ضحك هستيرية خلال قراءة خبر عن بايدن... فيديو
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة "بي بي سي" دخلت في نوبة ضحك هستيرية خلال قراءة خبر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.
جاء ذلك أثناء تقديم مذيعة "بي بي سي" رانيا العطار، فقرة إخبارية في برنامج "عالم الظهيرة" على شاشة الفضائية الناطقة بالعربية.
ونرى في مقطع الفيديو، أنه أثناء قراءة العطار لخبر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن
إلى بولندا، دخلت في نوبة ضحك هستيري.
ورغم محاولاتها لتمالك أعصابها، لم تتمكن من ذلك، وحاولت الاعتذار للجمهور وإعادة قراءة الخبر، ولكنها فشلت في ذلك.
ولم يتضح حتى الأن السبب الحقيقي الذي دفع المذيعة للضحك، فهل كان فعلا بسبب بايدن أم كان هناك سبب آخر.