https://arabic.sputniknews.com/20220326/مسؤول-سعودي-كبير-الحوثيون-قدموا-مبادرة-لوقف-إطلاق-النار-1060493479.html
مسؤول سعودي كبير: "الحوثيون" قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار
مسؤول سعودي كبير: "الحوثيون" قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار
كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى، اليوم السبت، أن جماعة "أنصار الله" في اليمن قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن "هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:41+0000
2022-03-26T14:41+0000
2022-03-26T14:41+0000
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وقال المسؤول، في تصريحات مع وكالة فرانس برس، إن "الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ومشاورات يمنية يمنية"، مضيفا أن "المتمردين يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون أقوياء".وأوضح المسؤول أن "الرياض ننتظر الإعلان الرسمي لأن الحوثيين يغيرون كلامهم باستمرار"، مشيرا أنهم "يواصلون استهداف الأعيان المدنية في محاولة لتخفيف ضغط الخسائر في الداخل اليمني خصوصا أنهم تحت الضغط السياسي الخليجي والدولي في مجلس الأمن".وكرر اتهامات بلاده أن "إيران تدفع الحوثيين لاستهداف منشآت أرامكو، في النزاع الذي يدخل اليوم السبت عامه الثامن".ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/السعودية-تعلن-مقتل-3-خبراء-متخصصين-في-تفخيخ-الزوارق-وتمهل-أنصار-الله-3-ساعات-1060491948.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
مسؤول سعودي كبير: "الحوثيون" قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار
كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى، اليوم السبت، أن جماعة "أنصار الله" في اليمن قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن "هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة".
وقال المسؤول، في تصريحات مع وكالة فرانس برس
، إن "الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ومشاورات يمنية يمنية"، مضيفا أن "المتمردين يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون أن يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون أقوياء".
وأوضح المسؤول أن "الرياض ننتظر الإعلان الرسمي لأن الحوثيين يغيرون كلامهم باستمرار"، مشيرا أنهم "يواصلون استهداف الأعيان المدنية في محاولة لتخفيف ضغط الخسائر في الداخل اليمني خصوصا أنهم تحت الضغط السياسي الخليجي والدولي في مجلس الأمن".
وكرر اتهامات بلاده أن "إيران تدفع الحوثيين لاستهداف منشآت أرامكو، في النزاع الذي يدخل اليوم السبت عامه الثامن".
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.