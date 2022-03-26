https://arabic.sputniknews.com/20220326/مسؤول-سوداني-يكشف-عن-مواجهة-قريبة-لمافيا-الدولار-1060499187.html
مسؤول سوداني يكشف عن مواجهة قريبة لمافيا الدولار
مسؤول سوداني يكشف عن مواجهة قريبة لمافيا الدولار
قال المستشار الإعلامي للقائد العام، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، العميد الطاهر أبو هاجة، إن "الأيام القادمة ستشهد إجراءات صارمة في مواجهة مافيا... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T16:47+0000
2022-03-26T16:47+0000
2022-03-26T16:47+0000
أخبار السودان اليوم
اقتصاد
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وأوضح أبو هاجة أن "الحرب الاقتصادية هي استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدامة تكون الغاية الأساسية منها إضعاف وتدمير وتخريب وزعزعت اقتصادنا، مؤكداً هذا النوع من الأعمال يعد جريمة في حق الوطن والمواطن وترقى للخيانة"، حسبما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم السبت.وكشف ابوهاجة عن أيادي خبيثة تدير حرب ضد إقتصاد البلاد هدفها كيان السودان ووحدته ومعيشته واستقراره معلنًا عن عمليات رصد لها وستكشف للملأ قريباً وسيعرفها الشعب السوداني وستكشف مقارها ومكاتبها وخططها وأهدافها ومن يقف وراءها.وقالت وزارة الخارجية في السودان إنها "لم تعلق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان".ونفت الوزارة في تصريح رسمي لها اليوم ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين من خبر يتضمن ما وصف بأنه تعليق منسوب إلى السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان.ووصفت الوزارة الخبر المتداول والمنسوب إلى الوزير بأنه "خبر مختلق وملفق تماماً".وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اقتصاد
مسؤول سوداني يكشف عن مواجهة قريبة لمافيا الدولار
قال المستشار الإعلامي للقائد العام، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، العميد الطاهر أبو هاجة، إن "الأيام القادمة ستشهد إجراءات صارمة في مواجهة مافيا الدولار، وذلك إثر الهبوط غير الطبيعي للجنيه السوداني مقابل الدولار خلال فترة وجيزة بعد الارتفاع غير المبرر ويكشف حجم المهددات التي تستهدف أمننا الاقتصادي" .
وأوضح أبو هاجة أن "الحرب الاقتصادية هي استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدامة تكون الغاية الأساسية منها إضعاف وتدمير وتخريب وزعزعت اقتصادنا، مؤكداً هذا النوع من الأعمال يعد جريمة في حق الوطن والمواطن وترقى للخيانة"، حسبما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا
"، اليوم السبت.
وكشف ابوهاجة عن أيادي خبيثة تدير حرب ضد إقتصاد البلاد هدفها كيان السودان ووحدته ومعيشته واستقراره معلنًا عن عمليات رصد لها وستكشف للملأ قريباً وسيعرفها الشعب السوداني وستكشف مقارها ومكاتبها وخططها وأهدافها ومن يقف وراءها.
وقالت وزارة الخارجية في السودان إنها "لم تعلق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان".
ونفت الوزارة
في تصريح رسمي لها اليوم ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين من خبر يتضمن ما وصف بأنه تعليق منسوب إلى السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان.
ووصفت الوزارة الخبر المتداول والمنسوب إلى الوزير بأنه "خبر مختلق وملفق تماماً".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية.