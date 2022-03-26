https://arabic.sputniknews.com/20220326/مقتل-متظاهر-ثان-بالرصاص-خلال-احتجاجات-في-العاصمة-السودانية-1060501805.html
مقتل متظاهر ثان بالرصاص خلال احتجاجات في العاصمة السودانية
مقتل متظاهر ثان بالرصاص خلال احتجاجات في العاصمة السودانية
أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم السبت، مقتل متظاهر ثان برصاص قوات السلطات، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة السودانية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T19:23+0000
2022-03-26T19:23+0000
2022-03-26T19:23+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، اليوم، مقتل سوداني، لم يتم التعرف على بياناته بعد "على خلفية إصابته بالرصاص الحي في البطن من قبل قوات السلطات الانقلابية بمدينة بحري".وأوضحت اللجنة أن عدد القتلى الذين أحصتهم منذ تحرك الجيش السوداني، في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصل إلى 92 قتيلا.وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل متظاهر بالرصاص الحي في مدينة أم درمان، على خلفية مشاركته في احتجاجات موكب 13 يناير المناهضة لحكم المكون العسكري في البلاد، موضحة أن المتظاهر القتيل احتجز لفترة طويلة بالمستشفى منذ وقت إصابته وحتى اليوم.وأوضحت اللجنة أن المتظاهر رقد بالمستشفى خلال الفترات السابقة بعد معاناة طويلة من الإصابة، حتى توفي اليوم، حيث ذكرت في بيان لها أنه "ما زالت السلطة الانقلابية تستخدم العنف المميت تجاه الثوار السلميين، ولا زال الثوار متمسكين بسلميتهم التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان. ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.غير أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بعد-توقف-الحياة-في-السودان-هل-عجزت-السلطة-العسكرية-عن-إدارة-البلاد؟-1060421587.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
مقتل متظاهر ثان بالرصاص خلال احتجاجات في العاصمة السودانية
أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم السبت، مقتل متظاهر ثان برصاص قوات السلطات، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة السودانية.
القاهرة - سبوتنيك. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، اليوم، مقتل سوداني، لم يتم التعرف على بياناته بعد "على خلفية إصابته بالرصاص الحي في البطن من قبل قوات السلطات الانقلابية بمدينة بحري".
وأوضحت اللجنة أن عدد القتلى الذين أحصتهم منذ تحرك الجيش السوداني، في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصل إلى 92 قتيلا.
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل متظاهر بالرصاص الحي في مدينة أم درمان
، على خلفية مشاركته في احتجاجات موكب 13 يناير المناهضة لحكم المكون العسكري في البلاد، موضحة أن المتظاهر القتيل احتجز لفترة طويلة بالمستشفى منذ وقت إصابته وحتى اليوم.
وأوضحت اللجنة أن المتظاهر رقد بالمستشفى خلال الفترات السابقة بعد معاناة طويلة من الإصابة، حتى توفي اليوم، حيث ذكرت في بيان لها أنه "ما زالت السلطة الانقلابية تستخدم العنف المميت تجاه الثوار السلميين، ولا زال الثوار متمسكين بسلميتهم التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي
، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان. ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
غير أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.