https://arabic.sputniknews.com/20220326/موسكو-بولندا-لم-تتخل-عن-فكرة-إرسال-قوات-حفظ-سلام-تابعة-للناتو-إلى-أوكرانيا-1060505560.html

موسكو: بولندا لم تتخل عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا

موسكو: بولندا لم تتخل عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف، أن بولندا لم تتخل عن فكرة إرسال قوات "لحفظ السلام" تابعة لـ"الناتو" إلى أوكرانيا، رغم رفض الولايات المتحدة لهذه... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T23:48+0000

2022-03-26T23:48+0000

2022-03-26T23:52+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال أندرييف في تصريح لـ"سولوفيف لايف": "بالنسبة لفكرة عملية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، فإن كل شيء معلنا بوضوح، الأمريكيون قالوا إنهم لن يرسلوا قواتهم إلى هناك، وكذلك الأمين العام لحلف "الناتو" (ينس ستولتنبرغ)، قال إنه لا يفكر باتخاذ هذه الخطوة".وأضاف: "مع ذلك، يقول المسؤولون البولنديون إنهم لم يتخلوا عن هذه الفكرة وسيفكرون وينظرون بها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/سفير-روسيا-لدى-بولندا-البلدان-قد-يتبادلان-إغلاق-سفارتيهما-دون-قطع-العلاقات-1060502636.html

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روسيا, فلاديمير بوتين