https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميقاتي-كل-الدول-العربية-بما-فيها-دول-الخليج-ستعيد-علاقاتها-الطبيعية-مع-لبنان-1060489018.html

ميقاتي: كل الدول العربية بما فيها دول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان

ميقاتي: كل الدول العربية بما فيها دول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن كل الدول العربية ودول الخليج بالذات، ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، مشيرا إلى أن بيروت بحاجة الى هذا الاحتضان... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T12:53+0000

2022-03-26T12:53+0000

2022-03-26T12:53+0000

لبنان

العالم العربي

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وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة بعد لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد، أنه "لا يصح إلا الصحيح، والصحيح أن يكون لبنان دائما على علاقة ممتازة مع الدول العربية ودول الخليج".وأشار إلى أن لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة بخاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات".وأوضح أن "ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وباذن الله ستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية".وأكد أنه مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، لافتا إلى أن "بلاده بحاجة إلى هذه العلاقات خاصة مع المملكة العربية السعودية".وتابع: "شعرت خلال لقائي مع صاحب السمو الشيخ تميم أنه يعي تماما المشاكل في لبنان وهو إلى جانبه".وكشف ميقاتي أنه خلال الأسابيع المقبلة سيزور وزير الخارجية القطري بيروت ليطلع شخصيا على الحاجات التي يطلبها لبنان.وكان ميقاتي شارك في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الدوحة"، الذي يقام في العاصمة القطرية على مدى يومين، بعنوان "التحول إلى عصر جديد".

https://arabic.sputniknews.com/20220326/رئيس-الوزراء-اللبناني-يأمل-في-عقد-اتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-خلال-أسابيع-1060481871.html

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