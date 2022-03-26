https://arabic.sputniknews.com/20220326/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يصف-العقوبات-على-روسيا-بـغير-القاتلة-1060470850.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصف العقوبات على روسيا بـ"غير القاتلة"
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصف العقوبات على روسيا بـ"غير القاتلة"
قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة ". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T01:51+0000
2022-03-26T01:51+0000
2022-03-26T01:51+0000
محادثات بوتين وبايدن
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" :" "نعم، هناك صعوبات ، يجب التغلب عليها ، وهذا أمر واضح. لسوء الحظ ، فهي موجودة على مستوى الدولة وعلى المستوى اليومي".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ويعكس استمرار الوحدة لمحاسبة بوتين على حربه التي اختارها".يذكر أنه لا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصف العقوبات على روسيا بـ"غير القاتلة"
قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة ".
موسكو - سبوتنيك
. وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" :" "نعم، هناك صعوبات ، يجب التغلب عليها ، وهذا أمر واضح. لسوء الحظ ، فهي موجودة على مستوى الدولة وعلى المستوى اليومي".
وأضاف "أولاً، نحن معتادين على هذه الصعوبات، وثانيًا، كما تعلمون، ليست صعوبات قاتلة ولا يمكن مقارنتها بظروف رهيبة مرت بها بلادنا في القرن العشرين، بل سأقول المزيد هذه ليست حتى المشاكل التي كانت في أذهاننا عندما واجه العالم جائحة كورونا".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ويعكس استمرار الوحدة لمحاسبة بوتين على حربه التي اختارها".
يذكر أنه لا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على روسيا.