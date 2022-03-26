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صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يصف-العقوبات-على-روسيا-بـغير-القاتلة-1060470850.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصف العقوبات على روسيا بـ"غير القاتلة"
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصف العقوبات على روسيا بـ"غير القاتلة"
قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة ". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T01:51+0000
2022-03-26T01:51+0000
محادثات بوتين وبايدن
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" :" "نعم، هناك صعوبات ، يجب التغلب عليها ، وهذا أمر واضح. لسوء الحظ ، فهي موجودة على مستوى الدولة وعلى المستوى اليومي".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ويعكس استمرار الوحدة لمحاسبة بوتين على حربه التي اختارها".يذكر أنه لا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على روسيا.
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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصف العقوبات على روسيا بـ"غير القاتلة"

01:51 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة ".
موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" :" "نعم، هناك صعوبات ، يجب التغلب عليها ، وهذا أمر واضح. لسوء الحظ ، فهي موجودة على مستوى الدولة وعلى المستوى اليومي".

وأضاف "أولاً، نحن معتادين على هذه الصعوبات، وثانيًا، كما تعلمون، ليست صعوبات قاتلة ولا يمكن مقارنتها بظروف رهيبة مرت بها بلادنا في القرن العشرين، بل سأقول المزيد هذه ليست حتى المشاكل التي كانت في أذهاننا عندما واجه العالم جائحة كورونا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ويعكس استمرار الوحدة لمحاسبة بوتين على حربه التي اختارها".
يذكر أنه لا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على روسيا.
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