https://arabic.sputniknews.com/20220326/هؤلاء-لا-يرغبون-في-تكوين-أسرة-بسبب-اختلافات-جينية-ضارة-هل-أنت-منهم؟-1060487185.html

هؤلاء لا يرغبون في تكوين أسرة بسبب "اختلافات جينية ضارة"... هل أنت منهم؟

هؤلاء لا يرغبون في تكوين أسرة بسبب "اختلافات جينية ضارة"... هل أنت منهم؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك عددا قليلا من الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، يمتلكون اختلافات ‏جينية قد تجعلهم أقل رغبة في تكوين أسرة.‏ 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T12:20+0000

2022-03-26T12:20+0000

2022-03-26T12:20+0000

مجتمع

منوعات

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وقال الباحثون من معهد ويلكوم سانجر بالقرب من كامبريدج في دراستهم المنشورة في مجلة "Nature"، إن هذه الطفرات الضارة لا يبدو أنها تجعل الناس عقيمين، لكنهم قد يزيدون من رغبتهم في البقاء عازبين وعدم إنجاب طفل.وعن أبرز ملامح هؤلاء الأشخاص، أشارت الدراسة إلى أن من يمتلك هذا الملف الجيني يميل أيضا إلى الكسب القليل، ويقل احتمال حصولهم على شهادة جامعية.وقام مؤلف الدراسة الرئيسي، ماثيو هيرلز، مع زملائه بتحليل بيانات من 340925 مشاركا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والذين تتراوح أعمارهم بين 39 و73 عاما.وأشار التحليل إلى أن الذكور الذين لديهم متغيرات جينية في جينات معينة قد يكونون أكثر عرضة لإظهار السمات المعرفية والسلوكية التي قد تقلل من فرصهم في العثور على شريك حياة، مثل انخفاض الدرجات في الاختبارات المعرفية، أو زيادة خطر الإصابة باضطراب في الصحة العقلية.لكن يؤكد الباحثون أنه تظل هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث حول سبب عدم رغبة بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال في تكوين أسرة، مثل النظر في سمات شخصيتهم.وشددوا أيضا على أن النتائج التي توصلوا إليها تشرح فقط نسبة ضئيلة من الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، وأن اختيارات الحياة تلعب دورا أكثر أهمية بكثير.كما أقر مؤلفو البحث أن النتائج الحالية تستند إلى أفراد من دراسة واحدة، وجميعهم من أصل أوروبي، وأن هناك حاجة إلى إجراء دراسات مماثلة عبر مجموعات سكانية وثقافات مختلفة.

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