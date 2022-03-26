https://arabic.sputniknews.com/20220326/هل-عكست-مباريات-الذهاب-في-تصفيات-أفريقيا-لكأس-العالم-تفوقا-لشمالها-على-الجنوب؟-1060488717.html

هل عكست مباريات الذهاب في تصفيات أفريقيا لكأس العالم تفوقا لشمالها على الجنوب؟

هل عكست مباريات الذهاب في تصفيات أفريقيا لكأس العالم تفوقا لشمالها على الجنوب؟

هل عكست مباريات الذهاب لتصفيات كأس العالم لكرة القدم في أفريقيا التفوق لشمال القارة على جنوبها؟ سؤال فرضته نتائج مباريات الفرق العربية في شمال القارة أمس. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T12:55+0000

2022-03-26T12:55+0000

2022-03-26T12:55+0000

بطولة كأس العالم 2022

أخبار مصر الآن

السنغال

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فقد قطعت الجزائر وتونس، والمغرب، ومصر بشكل أو بآخر، خطوة مهمة على مقربة من نهائيات كأس العالم بعد مباريات الإياب التي أقيمت أمس الجمعة، بفوزها على المنتخبات الأفريقية التي واجهتها، الكاميرون ومالي، والسنغال، ثم بتعادل ثمين للمغرب مع الكونغو الديمقراطية على أرضها.ووفقا لـ"رويترز"، فقد عكست النتائج تحولًا كبيرًا في القوة شمالًا إلى البلدان الناطقة باللغة العربية، التي هيمنت منذ فترة طويلة على منافسات الأندية الأفريقية وهي الآن تستعرض عضلاتها على مستوى المنتخب أيضًا.وسجل إسلام سليماني للجزائر فيما استفادت تونس من هدف مرعب في مرماه حيث فاز الفريقان خارج أرضهما في الكاميرون ومالي على التوالي، فيما عادت المغرب من تأخرها بهدف لتعادل في كينشاسا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.ميزة الأرض في مباريات الإياب يوم الثلاثاء تجعلهم جميعًا يتأهلون للحصول على مكان في مونديال الدوحة العالمي.هذه المرة كان زميله في ليفربول محمد صلاح هو من انتزع الهدف الثمين، حيث ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة الرابعة ثم عادت الكرة المرتدة من ركبة مدافع السنغال ساليو سيس بهدف مرماه.لكن السنغال سيطرت على الأجواء خارج القاهرة وهي أكثر من قادرة على قلب الطاولة على منتخب الفراعنة في مباراة الإياب بحسب كثيرين.من جهته، قال كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر إن فريقه سيحتاج للدفاع في مباراة العاصمة السنغالية داكار.وقال: "إنها مباراة في كأس العالم، كل شيء مفتوح، نحتاج إلى أن نكون أكثر قوة، وعلينا أن نفعل ذلك بشكل مضاعف، نحتاج للدفاع بـ 15 أو 16 لاعباً".وأكد أن "التاريخ لا يتحدث عن أولئك الذين يلعبون بشكل أفضل كما نعلم، لعبت إيطاليا بشكل جيد ضد مقدونيا (يوم الخميس) وهم خارج كأس العالم".وقال أوتو أدو مدرب غانا الجديد بعد المباراة: "لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا رغم أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، لكننا بدأنا بشكل جيد، كان هناك القليل من الإرهاق وجعل نيجيريا تدخل المباراة أكثر".وأضاف نظيره النيجيري أوغسطين إيجوافوين: "كانت لدينا فرصتان واضحتان للتغلب على غانا، لكنني أعتقد أن الحصول على التعادل أمر جيد على الرغم من أننا أردنا الفوز هنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/بث-مباشر-لمباراة-مصر-والسنغال-في-التصفيات-المؤهلة-لكأس-العالم-1060466500.html

https://arabic.sputniknews.com/20220325/مدرب-الجزائر-يكشف-حقيقة-تأثر-منتخبه-بنتائج-أمم-أفريقيا-أمام-الكاميرون-1060446627.html

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