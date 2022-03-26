https://arabic.sputniknews.com/20220326/هيئة-رئاسة-البرلمان-العراقي-تعقد-اجتماعا-بخصوص-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-1060479453.html

هيئة رئاسة البرلمان العراقي تعقد اجتماعا بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

هيئة رئاسة البرلمان العراقي تعقد اجتماعا بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

عقدت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، اليوم السبت، اجتماعاً بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

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وحسب وكالة الأنباء العراقية فإن الحراك البرلماني من أجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد تزايد مؤخرا، حيث عقدت هيئة رئاسة البرلمان اجتماعاً بهذا الخصوص، إضافة إلى اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلة الجيل الجديد وكتلة امتداد النيابية بهذا الخصوص كذلك.وقالت إن الاجتماع بين الكتل الثلاث ضم رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري أحمد المطيري ورئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد ورئيس كتلة امتداد النيابية علاء الركابي.يشار إلى أن اليوم 26 مارس/آذار هو موعد عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد من بين 40 مرشحا، بعد فشل البرلمان في المهمة الشهر الماضي، ولو تكرر هذا الفشل فسوف يضع العملية السياسية برمتها في مهب الريح.وأخفق مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 7 فبراير/شباط الماضي، في انتخاب الرئيس، بعد مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، على وقع خلافات حول المرشحين وتشكيل الحكومة المقبلة.

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