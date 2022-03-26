https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزيرا-خارجية-العراق-والسعودية-يناقشان-الوضع-الأمني-في-المنطقة-1060499768.html

وزيرا خارجية العراق والسعودية يناقشان الوضع الأمني في المنطقة

وزيرا خارجية العراق والسعودية يناقشان الوضع الأمني في المنطقة

أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقاء نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن إدانة واستنكار بلاده للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T17:10+0000

2022-03-26T17:10+0000

2022-03-26T17:12+0000

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ففي بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، أكد فؤاد حسين لفيصل بن فرحان هذه الإدانة على هامش مشاركته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20، موضحا أن العراق يستنكر الهجمات التى استهدفت أراضي المملكة، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية، التابعة لشركة أرامكو في جدة، وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.وبحث الجانبان العراقي والسعودي التنسيق والتشاور المستمر في شتى المجالات، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وتبادلا الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية.يذكر أن المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أكد، أمس الجمعة، أن وزير خارجية بلاده، فؤاد حسين، وصل إلى الدوحة من أجل المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الـ20.وأوضح الصحاف أن "منتدى الدوحة يعد منصة عالمية تجمع الساسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، بالإضافة إلى صنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".وأشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أنه من بين الأهداف الأخرى لمنتدى الدوحة، إثارة الحوار وإثراء المناقشات بشكل أفضل بين المشاركين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية، وكذلك مراكز الفكر والقطاع الخاص.ويعقد منتدى الدوحة العشرين تحت عنوان "‏التحول إلى عصر جديد"‏، وهو من المنصات الدولية المهمة للدبلوماسية والحوار والتنوع، وهو يرسخ توجه دولة قطر نحو العمل الدولي المشترك بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزيرا-خارجية-العراق-والأردن-يبحثان-مخرجات-القمة-الرباعية-1060498152.html

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