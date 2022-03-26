https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-التسامح-الإماراتي-يفتتح-معرض-كاستم-شو-الإمارات-1060503962.html
وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"
وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"
افتتح وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك الدورة الـ 7 من معرض "كاستم شو الإمارات" بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T21:13+0000
2022-03-26T21:13+0000
2022-03-26T21:13+0000
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى غدا الأحد، ويشهد عرض 225 سيارة معدلة و65 دراجة نارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن عدد الشركات المشاركة فيه يصل إلى 69 شركة من مختلف دول العالم.ولفتت الوكالة إلى أن المعرض يشهد أحدث الابتكارات في مجال السيارات والدراجات النارية بما يساهم في نمو تلك الصناعة محليا وإقليميا.يذكر أن حجم قطاع تعديل السيارات والدراجات النارية في الإمارات يحقق نموا بمقدار 10 في المئة سنويا، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن قيمة الاستثمار في هذا القطار تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/لماذا-يتزايد-شراء-سكان-الإمارات-للسيارات-المستعملة؟-1049781333.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"
افتتح وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك الدورة الـ 7 من معرض "كاستم شو الإمارات" بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة.
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى غدا الأحد، ويشهد عرض 225 سيارة معدلة و65 دراجة نارية، بحسب ما ذكرته
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن عدد الشركات المشاركة
فيه يصل إلى 69 شركة من مختلف دول العالم.
ولفتت الوكالة إلى أن المعرض يشهد أحدث الابتكارات
في مجال السيارات والدراجات النارية بما يساهم في نمو تلك الصناعة محليا وإقليميا.
يذكر أن حجم قطاع تعديل السيارات
والدراجات النارية في الإمارات يحقق نموا بمقدار 10 في المئة سنويا، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن قيمة الاستثمار في هذا القطار تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.