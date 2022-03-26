عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-التسامح-الإماراتي-يفتتح-معرض-كاستم-شو-الإمارات-1060503962.html
وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"
وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"
افتتح وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك الدورة الـ 7 من معرض "كاستم شو الإمارات" بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T21:13+0000
2022-03-26T21:13+0000
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058646154_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ed40ed9f65cb5ab14866b866bdb0f8c7.jpg
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى غدا الأحد، ويشهد عرض 225 سيارة معدلة و65 دراجة نارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن عدد الشركات المشاركة فيه يصل إلى 69 شركة من مختلف دول العالم.ولفتت الوكالة إلى أن المعرض يشهد أحدث الابتكارات في مجال السيارات والدراجات النارية بما يساهم في نمو تلك الصناعة محليا وإقليميا.يذكر أن حجم قطاع تعديل السيارات والدراجات النارية في الإمارات يحقق نموا بمقدار 10 في المئة سنويا، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن قيمة الاستثمار في هذا القطار تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/لماذا-يتزايد-شراء-سكان-الإمارات-للسيارات-المستعملة؟-1049781333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058646154_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1e503d0a3dff8fd3d49f9f5a34c2b703.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير التسامح الإماراتي يفتتح معرض "كاستم شو الإمارات"

21:13 GMT 26.03.2022
© REUTERS / SATISH KUMARدبي، الإمارات
دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / SATISH KUMAR
افتتح وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك الدورة الـ 7 من معرض "كاستم شو الإمارات" بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة.
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى غدا الأحد، ويشهد عرض 225 سيارة معدلة و65 دراجة نارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن عدد الشركات المشاركة فيه يصل إلى 69 شركة من مختلف دول العالم.
ولفتت الوكالة إلى أن المعرض يشهد أحدث الابتكارات في مجال السيارات والدراجات النارية بما يساهم في نمو تلك الصناعة محليا وإقليميا.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2021
لماذا يتزايد طلب سكان الإمارات على شراء السيارات المستعملة؟
6 أغسطس 2021, 11:30 GMT
يذكر أن حجم قطاع تعديل السيارات والدراجات النارية في الإمارات يحقق نموا بمقدار 10 في المئة سنويا، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن قيمة الاستثمار في هذا القطار تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.
© Sputnikالسيارات الكهربائية في مصر
السيارات الكهربائية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
السيارات الكهربائية في مصر
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала