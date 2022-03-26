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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-ضرورة-العمل-على-إنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-فيديو-1060477583.html
وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة العمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا... فيديو
وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة العمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا... فيديو
طالب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، "بالعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:37+0000
2022-03-26T09:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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أخبار السعودية اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال ابن فرحان، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، إن "الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا"، مشددا على ضرورة أن "يعمل العالم متحداً لمواجهة التحديات، والاهتمام بشكل خاص بالمشكلات التي تواجه دول الجنوب النامية".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار السعودية اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة العمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا... فيديو

09:37 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
طالب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، "بالعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا".
وقال ابن فرحان، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، إن "الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا"، مشددا على ضرورة أن "يعمل العالم متحداً لمواجهة التحديات، والاهتمام بشكل خاص بالمشكلات التي تواجه دول الجنوب النامية".
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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