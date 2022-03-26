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وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-الطاقة-القطري-لا-يمكن-توفير-الكميات-التي-كانت-تقدمها-روسيا-إلى-أوروبا-بين-ليلة-وضحاها-1060486719.html
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
أعلن زير الطاقة القطري أنه لا يمكن المساعدة على الفور في تغطية احتياجات أوروبا من الغاز، ولا أحد بإمكانه تعويض الإمدادات الروسية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
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قطر

وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها

12:10 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / Issei Katoدفع ناقلة غاز طبيعي مسال نحو محطة طاقة حرارية في فوتسو شرق طوكيو في اليابان
دفع ناقلة غاز طبيعي مسال نحو محطة طاقة حرارية في فوتسو شرق طوكيو في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Issei Kato
يتبع
أعلن زير الطاقة القطري أنه لا يمكن المساعدة على الفور في تغطية احتياجات أوروبا من الغاز، ولا أحد بإمكانه تعويض الإمدادات الروسية.
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