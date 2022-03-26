https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-الطاقة-القطري-لا-يمكن-توفير-الكميات-التي-كانت-تقدمها-روسيا-إلى-أوروبا-بين-ليلة-وضحاها-1060486719.html
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
أعلن زير الطاقة القطري أنه لا يمكن المساعدة على الفور في تغطية احتياجات أوروبا من الغاز، ولا أحد بإمكانه تعويض الإمدادات الروسية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:10+0000
2022-03-26T12:10+0000
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قطر
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
12:10 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 26.03.2022)
يتبع
أعلن زير الطاقة القطري أنه لا يمكن المساعدة على الفور في تغطية احتياجات أوروبا من الغاز، ولا أحد بإمكانه تعويض الإمدادات الروسية.