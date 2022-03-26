https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-خارجية-إيران-بحثنا-خلال-مفاوضات-فيينا-رفع-الحرس-الثوري-من-قائمة-العقوبات-الأمريكية-1060496396.html
وزير خارجية إيران: بحثنا خلال مفاوضات فيينا رفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية
وزير خارجية إيران: بحثنا خلال مفاوضات فيينا رفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:31+0000
2022-03-26T15:31+0000
2022-03-26T15:31+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران- سبوتنيك. وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، ردا على سؤال حول مفاوضات فيينا: "الأمريكيون وافقوا على اتخاذ الخطوة الأولى عبر رفع العقوبات"، مضيفا: "رفع أسماء شخصيات إيرانية والحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية من أهم ما تم مناقشته في فيينا".ونوه الوزير الإيراني بأنه "اقتربنا من الاتفاق النووي ولكن ما زالت هناك نقاط خلافية وسنبحث مع (المنسق الأوروبي) أنريكي مورا، في طهران يوم غد، بعض المراسلات المكتوبة بين الفريقين الإيراني والأمريكي بشأن المسائل العالقة"، مؤكدا: "أمريكا ستتحمل عواقب انهيار الاتفاق في حال تعاملوا بشكل غير منطقي مع المطالب الإيرانية".وتابع وزير خارجية إيران أن "مطالب واشنطن بنهاية مفاوضات فيينا مبالغ فيها وتمثل عائقا أساسيا للتوصل لاتفاق نهائي"، موضحا: "توصلنا مع الأوروبيين لمسودة اتفاق في فيينا تدعمها روسيا والصين وهي بانتظار القرار الأمريكي".
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إيران, أخبار إيران
وزير خارجية إيران: بحثنا خلال مفاوضات فيينا رفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات الأمريكية.
طهران- سبوتنيك. وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، ردا على سؤال حول مفاوضات فيينا: "الأمريكيون وافقوا على اتخاذ الخطوة الأولى عبر رفع العقوبات"، مضيفا: "رفع أسماء شخصيات إيرانية والحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية
من أهم ما تم مناقشته في فيينا".
وأضاف: "الحرس الثوري الإيراني جزء من مؤسساتنا الدفاعية وأبلغنا أمريكا ضرورة رفعه من قائمة العقوبات الحمراء الخاصة بها"، مشددا "على أمريكا أن تثبت حسن النوايا التي تتحدث عنها كرفع العقوبات عن الملاحة الإيرانية مثلا".
ونوه الوزير الإيراني بأنه "اقتربنا من الاتفاق النووي
ولكن ما زالت هناك نقاط خلافية وسنبحث مع (المنسق الأوروبي) أنريكي مورا، في طهران يوم غد، بعض المراسلات المكتوبة بين الفريقين الإيراني والأمريكي بشأن المسائل العالقة"، مؤكدا: "أمريكا ستتحمل عواقب انهيار الاتفاق في حال تعاملوا بشكل غير منطقي مع المطالب الإيرانية".
وتابع وزير خارجية إيران أن "مطالب واشنطن بنهاية مفاوضات فيينا مبالغ فيها وتمثل عائقا أساسيا للتوصل لاتفاق نهائي"، موضحا: "توصلنا مع الأوروبيين لمسودة اتفاق في فيينا تدعمها روسيا والصين وهي بانتظار القرار الأمريكي".