https://arabic.sputniknews.com/20220326/وفاة-نقيب-المحامين-المصريين-رجائي-عطية-1060477809.html
وفاة نقيب المحامين المصريين رجائي عطية
وفاة نقيب المحامين المصريين رجائي عطية
أعلن الأمين المساعد لنقابة المحامين المصريين وفاة النقيب رجائي عطية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال نظر جلسة محاكمة المحامين أمام محكمة جنايات إمبابة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:44+0000
2022-03-26T09:44+0000
2022-03-26T09:44+0000
العالم العربي
مصر
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وقال عضو مجلس نقابة المحامين المصرية صلاح سليمان إن عطية توفي داخل إحدى محاكم الجنايات اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المحلي. يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية من مواليد عام 1938 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية المصرية.
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العالم العربي, مصر
وفاة نقيب المحامين المصريين رجائي عطية
أعلن الأمين المساعد لنقابة المحامين المصريين وفاة النقيب رجائي عطية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال نظر جلسة محاكمة المحامين أمام محكمة جنايات إمبابة.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين المصرية صلاح سليمان إن عطية توفي داخل إحدى محاكم الجنايات اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "مصراوي
" المحلي.
يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية من مواليد عام 1938 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية المصرية.