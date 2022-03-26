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وفاة نقيب المحامين المصريين رجائي عطية
وفاة نقيب المحامين المصريين رجائي عطية
أعلن الأمين المساعد لنقابة المحامين المصريين وفاة النقيب رجائي عطية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال نظر جلسة محاكمة المحامين أمام محكمة جنايات إمبابة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:44+0000
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وقال عضو مجلس نقابة المحامين المصرية صلاح سليمان إن عطية توفي داخل إحدى محاكم الجنايات اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المحلي. يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية من مواليد عام 1938 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية المصرية.
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العالم العربي, مصر

وفاة نقيب المحامين المصريين رجائي عطية

09:44 GMT 26.03.2022
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
أعلن الأمين المساعد لنقابة المحامين المصريين وفاة النقيب رجائي عطية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال نظر جلسة محاكمة المحامين أمام محكمة جنايات إمبابة.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين المصرية صلاح سليمان إن عطية توفي داخل إحدى محاكم الجنايات اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المحلي.
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يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية من مواليد عام 1938 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية المصرية.
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