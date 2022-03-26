https://arabic.sputniknews.com/20220326/44-مليار-دولار-من-صندوق-النقد-الدولي-للأرجنتين-1060475334.html
44 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين
44 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين
أكد صندوق النقد الدولي أنه اعتمد 44 مليار دولار للأرجنتين، منها 9.56 مليار دولار، يتم إعطاؤها إلى بوينس آيرس على وجه السرعة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T08:43+0000
2022-03-26T08:43+0000
2022-03-26T08:43+0000
صندوق النقد الدولي
الأرجنتين
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وحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي ونشرته أ ف ب، فقد صادق مجلس إدارة الصندوق أمس الجمعة على حزمة مساعدات للأرجنتين بـ44 مليار دولار، تصرف منها 9,65 مليار فورا.وقال البيان: "خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن آلية الإقراض الموسّعة التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بتعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".وأوضح بيان الصندوق أنه وبالرغم من وجود "انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية".وأكد أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".يشار إلى أن الكونغرس الأرجنتيني وافق الأسبوع الماضي على قيمة القرض، لكنه لم يصوّت على سياسات الاقتصاد الكلي.
https://arabic.sputniknews.com/20210712/الأرجنتين-وصندوق-النقد-مفاوضات-متواصلة-بسبب-ديون-قدرها-45-مليار-دولار-1049552888.html
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صندوق النقد الدولي, الأرجنتين
44 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين
أكد صندوق النقد الدولي أنه اعتمد 44 مليار دولار للأرجنتين، منها 9.56 مليار دولار، يتم إعطاؤها إلى بوينس آيرس على وجه السرعة.
وحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي ونشرته أ ف ب
، فقد صادق مجلس إدارة الصندوق أمس الجمعة على حزمة مساعدات للأرجنتين بـ44 مليار دولار، تصرف منها 9,65 مليار فورا.
وقال البيان: "خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن آلية الإقراض الموسّعة التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بتعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".
وأوضح بيان الصندوق أنه وبالرغم من وجود "انتعاش اقتصادي
وانتعاش في الوظائف، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية".
ودلل على ذلك بأن "دخل الفرد منخفض ومستويات الفقر مرتفعة، وتضخم شديد متواصل وعبء دين شديد واحتياطات خارجية ضعيفة".
وأكد أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية
ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".
يشار إلى أن الكونغرس الأرجنتيني وافق الأسبوع الماضي على قيمة القرض، لكنه لم يصوّت على سياسات الاقتصاد الكلي.