https://arabic.sputniknews.com/20220327/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-بعد-دخوله-العناية-المركزة-1060526544.html

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المركزة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد دخوله العناية المركزة

كشف نجل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، اليوم الأحد، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد ‏دخوله غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T13:22+0000

2022-03-27T13:22+0000

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وقال أحمد أبو زهرة في تصريحات موقع "مصراوي" إنه لا جديد بشأن صحة والده، وأنه مازال يرقد في العناية المركزة، بعد فقدانه الوعي لمدة 3 أيام، وتعرضه لكسر الحوض إثر سقوطه في الحمام.وأمس السبت، كتب أحمد أبو زهرة لوالده رسالة عبر حسابه على "فيسبوك" هي: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة ويارب تعدي المرة دي على خير".وكان "سبوتنيك" كشف عن دخول عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) غرفة العناية المركزة، يوم الخميس الماضي، في أحد مستشفيات حي الدقي في محافظة الجيزة المصرية، وكان برفقته وكان ابنته، وعضو نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي، الفنانة نهال عنبر.واحتفل عبد الرحمن أبو زهرة قبل أسبوعين بحفل زفاف حفيدته، سارة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات له وهو يرقص معها في الحفل.وأصيب عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس "كورونا" المستجد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وظل بسببه راقدا في مستشفى العزل لمدة أسبوع حتى تم شفائه.وكشفت ابنته وقتها أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.وبعد خروجه من المستشفى، تلقى عبد الرحمن أبو زهرة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكي يطمئن على صحته.

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات