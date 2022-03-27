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https://arabic.sputniknews.com/20220327/أخطر-حالات-تراكم-الدهون-داخل-الجسم-وتأثيرها-على-صحتك-1060521414.html
أخطر حالات تراكم الدهون داخل الجسم وتأثيرها على صحتك
أخطر حالات تراكم الدهون داخل الجسم وتأثيرها على صحتك
يتسبب تراكم الدهون داخل جسم الإنسان في مشاكل صحية تختلف باختلاف نوع الدهون المتراكمة وأماكن وجودها، وتعد الدهون الحشوية أخطرها. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:03+0000
2022-03-27T12:03+0000
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الصحة
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تكمن خطورة الدهون الحشوية في أنها تتراكم في منطقة البطن حول الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان بصورة تؤدي إلى تهديد قدرتها على العمل، بحسب تقرير لموقع "ويب إم دي".ويمكن ملاحظة زيادة تراكم الدهون الحشوية في الجسم عن طريق حجم منطقة البطن ومحيط الخصر، الذي كلما ازداد كلما دل ذلك على زيادة حجم الدهون في هذه المنطقة.ولفت الموقع إلى أن جميع عمليات تراكم الدهون لها آثار صحية سيئة على الجسم، لكن الدهون الحشوية يكون خطرها أكبر لأنها تؤثر مباشرة على أعضاء الجسم التي تتراكم حولها.وتكمن خطورة الدهون الحشوية في أنها تساهم في زيادة نسبة الأحماض الدهنية في الدم مما يزيد من فرص الإصابة بعدد من الأمراض منها أمراض القلب والزهايمر وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.كما يمكن أن يتسبب تراكم الدهون الحشوية في زيادة مقاومة الجسم لهرمون الإنسولين المنظم للسكر في الدم، ويجعلك عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري.ويمكن أن تؤدي البروتينات الموجودة في الدهون الحشوية إلى تآكل الأنسجة في الجسم وتضييق الأوعية الدموية بصورة يمكن أن تقود لارتفاع ضغط الدم.ويقول الموقع إن محيط الخصر يختلف من الرجال إلى النساء لكن هناك معايير تقريبية تقول إنه في حالة زاد محيط الخصر عند المرأة عن 90 سنتيمترا تقريبا وعند الرجل عن نحو 95 سنتيمترا، فإن ذلك يمكن يكون مؤشرا لوجود تراكم دهون حشوية بصورة يجب التعامل معها مبكرا.وينصح الخبراء بممارسة الرياضة بصورة دورية لحرق الدهون والتخلص منها مبكرا إضافة إلى تناول أطعمة تساهم في حرق الدهون أو تقليل تراكمها خاصة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الأسماك والخضروات ومنتجات الألبان والفواكه، إضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون مثل الفراخ المنزوعة الجلد والبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/عليك-تجنبها-فورا-7-عادات-تزيد-من-الدهون-الحشوية-1058575428.html
https://arabic.sputniknews.com/20220319/4-عادات-أكل-يمارسها-النحيفون-تبقي-وزنهم-تحت-السيطرة-1060114906.html
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منوعات, الصحة

أخطر حالات تراكم الدهون داخل الجسم وتأثيرها على صحتك

12:03 GMT 27.03.2022
© Sputnikتأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص
تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik
يتسبب تراكم الدهون داخل جسم الإنسان في مشاكل صحية تختلف باختلاف نوع الدهون المتراكمة وأماكن وجودها، وتعد الدهون الحشوية أخطرها.
تكمن خطورة الدهون الحشوية في أنها تتراكم في منطقة البطن حول الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان بصورة تؤدي إلى تهديد قدرتها على العمل، بحسب تقرير لموقع "ويب إم دي".
ويمكن ملاحظة زيادة تراكم الدهون الحشوية في الجسم عن طريق حجم منطقة البطن ومحيط الخصر، الذي كلما ازداد كلما دل ذلك على زيادة حجم الدهون في هذه المنطقة.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
عليك تجنبها فورا... 7 عادات تزيد من الدهون الحشوية
15 فبراير, 09:35 GMT
ولفت الموقع إلى أن جميع عمليات تراكم الدهون لها آثار صحية سيئة على الجسم، لكن الدهون الحشوية يكون خطرها أكبر لأنها تؤثر مباشرة على أعضاء الجسم التي تتراكم حولها.
وتكمن خطورة الدهون الحشوية في أنها تساهم في زيادة نسبة الأحماض الدهنية في الدم مما يزيد من فرص الإصابة بعدد من الأمراض منها أمراض القلب والزهايمر وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
كما يمكن أن يتسبب تراكم الدهون الحشوية في زيادة مقاومة الجسم لهرمون الإنسولين المنظم للسكر في الدم، ويجعلك عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري.
ويمكن أن تؤدي البروتينات الموجودة في الدهون الحشوية إلى تآكل الأنسجة في الجسم وتضييق الأوعية الدموية بصورة يمكن أن تقود لارتفاع ضغط الدم.
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ويقول الموقع إن محيط الخصر يختلف من الرجال إلى النساء لكن هناك معايير تقريبية تقول إنه في حالة زاد محيط الخصر عند المرأة عن 90 سنتيمترا تقريبا وعند الرجل عن نحو 95 سنتيمترا، فإن ذلك يمكن يكون مؤشرا لوجود تراكم دهون حشوية بصورة يجب التعامل معها مبكرا.
وينصح الخبراء بممارسة الرياضة بصورة دورية لحرق الدهون والتخلص منها مبكرا إضافة إلى تناول أطعمة تساهم في حرق الدهون أو تقليل تراكمها خاصة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الأسماك والخضروات ومنتجات الألبان والفواكه، إضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون مثل الفراخ المنزوعة الجلد والبيض.
© Sputnik / Mohamed Hassanلحرق الدهون بسهولة.. تجنب هذه الأخطاء
لحرق الدهون بسهولة.. تجنب هذه الأخطاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
لحرق الدهون بسهولة.. تجنب هذه الأخطاء
© Sputnik / Mohamed Hassan
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