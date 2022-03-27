https://arabic.sputniknews.com/20220327/أردوغان-يناقش-مع-مجلس-الوزراء-وساطة-أنقرة-في-القضية-الأوكرانية-1060544701.html
أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية
أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية
أفاد مصدر مطلع، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري الإثنين اجتماع مجلس الوزراء ستبحث خلاله وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:32+0000
2022-03-27T21:32+0000
2022-03-27T21:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المرتقب أن تبدأ الجلسة غداً بعد الظهر، وستنتهي مساءً. ستكون أهم نقطة جدول أعمال الجلسة وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية
أفاد مصدر مطلع، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري الإثنين اجتماع مجلس الوزراء ستبحث خلاله وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية.
أنقرة – سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المرتقب أن تبدأ الجلسة غداً بعد الظهر، وستنتهي مساءً. ستكون أهم نقطة جدول أعمال الجلسة وساطة أنقرة في القضية الأوكرانية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.