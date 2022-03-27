https://arabic.sputniknews.com/20220327/أغرب-مطالب-المشاركين-في-قمة-النقب-زعتر-صحراوي-وملاءات-من-القطن-المصري-1060541427.html
أغرب مطالب المشاركين في "قمة النقب"... زعتر صحراوي وملاءات من القطن المصري
أغرب مطالب المشاركين في "قمة النقب"... زعتر صحراوي وملاءات من القطن المصري
كشف مدير الفندق الذي يحتضن القمة الأولى من نوعها بين وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، عن طلبات خاصة للضيوف بما في ذلك زعتر صحراوي... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T19:20+0000
2022-03-27T19:20+0000
2022-03-27T19:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك وفق ما صرح به بوعز تسور مدير فندق "يسروتال" لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال تسور إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اختارت هذا الفندق يوم الخميس الماضي لعقد القمة.وأضاف: "لقد أرسلنا سعاة لجلب منتجات خاصة، وقمنا بترتيب مفروشات خاصة، ونحن قادرون على تلبية جميع الطلبات".وقال إن من بين الأغراض الخاصة التي تم جلبها للفندق "زعتر جبلي، وطماطم من منطقة وادي عربة، ومشايات رياضية وملاءات سوداء من القطن المصري، حتى أن أحد المشاركين طلب جهازا خاصا للياقة البدنية".واجتمع وزراء الخارجية الستة على مأدبة عشاء مشتركة في الفندق، وفي نفس الوقت ستقام وجبات إضافية لكبار الموظفين والمرافقين في الفندق.وقبل العشاء، أدت المطربة فاليري حماتي أغنية "هللويا" بالعبرية والإنجليزية والعربية، وفق الصحيفة.فكرة عقد قمة في فندق بمستوطنة سديه بوكير، بحسب مصادر في إسرائيل، هي "خلق جو غير رسمي" على غرار قمة كامب ديفيد.وسيعقد الاجتماع الرسمي لوزراء الخارجية غدا الاثنين حوالي الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي.وبصرف النظر عن إيران، من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/نائب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-عن-قمة-النقب-عهد-جديد-1060540144.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أغرب مطالب المشاركين في "قمة النقب"... زعتر صحراوي وملاءات من القطن المصري
19:20 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 27.03.2022)
كشف مدير الفندق الذي يحتضن القمة الأولى من نوعها بين وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، عن طلبات خاصة للضيوف بما في ذلك زعتر صحراوي وملاءات من القطن المصري.
جاء ذلك وفق ما صرح به بوعز تسور مدير فندق "يسروتال" لصحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وقال تسور إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اختارت هذا الفندق يوم الخميس الماضي لعقد القمة.
وأضاف: "لقد أرسلنا سعاة لجلب منتجات خاصة، وقمنا بترتيب مفروشات خاصة، ونحن قادرون على تلبية جميع الطلبات".
وقال إن من بين الأغراض الخاصة التي تم جلبها للفندق "زعتر جبلي، وطماطم من منطقة وادي عربة، ومشايات رياضية وملاءات سوداء من القطن المصري، حتى أن أحد المشاركين طلب جهازا خاصا للياقة البدنية".
واجتمع وزراء الخارجية الستة على مأدبة عشاء مشتركة في الفندق، وفي نفس الوقت ستقام وجبات إضافية لكبار الموظفين والمرافقين في الفندق.
وقبل العشاء، أدت المطربة فاليري حماتي أغنية "هللويا" بالعبرية والإنجليزية والعربية، وفق الصحيفة.
فكرة عقد قمة في فندق بمستوطنة سديه بوكير، بحسب مصادر في إسرائيل، هي "خلق جو غير رسمي" على غرار قمة كامب ديفيد.
وسيعقد الاجتماع الرسمي لوزراء الخارجية غدا الاثنين حوالي الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي.
وبصرف النظر عن إيران، من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى.