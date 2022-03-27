https://arabic.sputniknews.com/20220327/أمريكا-تستعد-لإطلاق-أكثر-من-2-مليار-ذكر-بعوض-معدل-وراثيا-1060517562.html
أمريكا تستعد لإطلاق أكثر من 2 مليار ذكر بعوض معدل وراثيا
أمريكا تستعد لإطلاق أكثر من 2 مليار ذكر بعوض معدل وراثيا
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق عدد هائل من ذكور البعوض معدلة وراثيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:42+0000
2022-03-27T10:42+0000
2022-03-27T10:42+0000
علوم
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وسيتم إطلاق البعوض المعدل وراثيا في ولاية كاليفورنيا لوقف انتشار أنواع غازية من البعوض الذي ينتشر نتيجة لارتفاع حرارة المناخ في الولاية.ويتميز بعوض الشركة البريطانية بأنه معدل وراثيا ولا يعض وهو من الذكور، وتم تعديله ببروتين خاص.ويهدف المشروع لمحاربة أنواع من البعوض منها بعوضة "الحمى الصفراء" التي تتسبب بنشر أمراض مثل حمى الضنك، وفيروس زيكا، وفيروس شيكونغونيا، والحمى الصفراء.هذا ويحتاج المشروع لمراجعة "إدارة تنظيم مبيدات الآفات" في كاليفورنيا، لكن الشركة البريطانية سبق وأن استخدمت هذه السلالة من البعوض المعدل وراثياً في البرازيل، واستخدمتها حديثاً في جزر فلوريدا كيز بولاية فلوريدا الأمريكية.وقالت دانا بيرلز، مديرة برنامج الغذاء والتكنولوجيا التابع لمنظمة "أصدقاء الأرض"، إن ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا لا ينبغي أن تخاطرا باستخدام تكنولوجيا حيوية تجريبية، قبل اكتمال تجاربها والتحقق منها، وإن الافتقار إلى بيانات منشورة علناً من التجارب الميدانية في ولاية فلوريدا يصعِّب قياس مدى نجاح المشروع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
أمريكا تستعد لإطلاق أكثر من 2 مليار ذكر بعوض معدل وراثيا
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق عدد هائل من ذكور البعوض معدلة وراثيا.
وسيتم إطلاق البعوض المعدل وراثيا في ولاية كاليفورنيا لوقف انتشار أنواع غازية من البعوض الذي ينتشر نتيجة لارتفاع حرارة المناخ في الولاية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن هذه العملية حصلت على موافقة من وكالة حماية البيئة الأمريكية، لتقوم شركة "أوكستيك" البريطانية بإطلاق حوالي 2,4 مليار بعوضة على عدة مراحل حتى عام 2024.
ويتميز بعوض الشركة البريطانية بأنه معدل وراثيا ولا يعض وهو من الذكور، وتم تعديله ببروتين خاص.
ويهدف المشروع لمحاربة أنواع من البعوض منها بعوضة "الحمى الصفراء" التي تتسبب بنشر أمراض مثل حمى الضنك، وفيروس زيكا، وفيروس شيكونغونيا، والحمى الصفراء.
هذا ويحتاج المشروع لمراجعة "إدارة تنظيم مبيدات الآفات" في كاليفورنيا، لكن الشركة البريطانية سبق وأن استخدمت هذه السلالة من البعوض المعدل وراثياً في البرازيل، واستخدمتها حديثاً في جزر فلوريدا كيز بولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت دانا بيرلز، مديرة برنامج الغذاء والتكنولوجيا التابع لمنظمة "أصدقاء الأرض"، إن ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا لا ينبغي أن تخاطرا باستخدام تكنولوجيا حيوية تجريبية، قبل اكتمال تجاربها والتحقق منها، وإن الافتقار إلى بيانات منشورة علناً من التجارب الميدانية في ولاية فلوريدا يصعِّب قياس مدى نجاح المشروع.