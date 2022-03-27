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https://arabic.sputniknews.com/20220327/أنقرة-500-ألف-لاجئ-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-بملء-إرادتهم-1060525254.html
أنقرة: 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بملء إرادتهم
أنقرة: 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بملء إرادتهم
أعلنت السلطات التركية أن نحو 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:55+0000
2022-03-27T12:55+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو، أمس السبت، أن بلاده أنشأت بإمكاناتها الخاصة مناطق آمنة شمالي سوريا.وأوضح أن قرابة 500 ألف سوري عادوا "إلى هذه المناطق الآمنة بملء إرادتهم".ولفت أونلو إلى أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري، بجانب 300 ألف لاجئ من دول أخرى.وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين في العالم، قال المسؤول التركي إنه ينبغي النظر إلى جذور المشكلة في بداية الأمر، ثم تعزيز التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى.ورأى أن الدول المتقدمة تمارس سياسات التنصل ورمي أزمة اللاجئين على عاتق البلدان النامية والأقل نماء المجاورة لمناطق الاشتباكات.واعتبر أن الهدف من ذلك هو إبقاء تدفق اللاجئين بعيدا عن حدودها التي تتخذ فيها إجراءات أمنية.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

أنقرة: 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بملء إرادتهم

12:55 GMT 27.03.2022
© Sputnikلاجئون سوريون على الحدود التركية، مارس 2020
لاجئون سوريون على الحدود التركية، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik
أعلنت السلطات التركية أن نحو 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو، أمس السبت، أن بلاده أنشأت بإمكاناتها الخاصة مناطق آمنة شمالي سوريا.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
جاويش أوغلو: نقل تركيا صواريخ "إس 400" الروسية إلى أوكرانيا ليس على جدول الأعمال
أمس, 14:47 GMT
وأوضح أن قرابة 500 ألف سوري عادوا "إلى هذه المناطق الآمنة بملء إرادتهم".
ولفت أونلو إلى أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري، بجانب 300 ألف لاجئ من دول أخرى.
وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين في العالم، قال المسؤول التركي إنه ينبغي النظر إلى جذور المشكلة في بداية الأمر، ثم تعزيز التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى.
ورأى أن الدول المتقدمة تمارس سياسات التنصل ورمي أزمة اللاجئين على عاتق البلدان النامية والأقل نماء المجاورة لمناطق الاشتباكات.
واعتبر أن الهدف من ذلك هو إبقاء تدفق اللاجئين بعيدا عن حدودها التي تتخذ فيها إجراءات أمنية.
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