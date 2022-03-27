https://arabic.sputniknews.com/20220327/أوكرانيا-تبلغ-عن-حريق-قرب-منطقة-تشيرنوبل-المحظورة-1060534512.html
أوكرانيا تبلغ عن حريق قرب منطقة تشيرنوبل المحظورة
أوكرانيا تبلغ عن حريق قرب منطقة تشيرنوبل المحظورة
ذكرت رئيسة ديوان الشكاوى العامة الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، عبر قناتها على تلغرام، أن "أكثر من 10 هكتارات من الغابات مشتعلة في المنطقة المحظورة تشيرنوبل". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:48+0000
2022-03-27T15:48+0000
2022-03-27T15:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682227_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_4abe8adf2bc11abf6f6b133ea19405b0.jpg
ذكرت رئيسة ديوان الشكاوى العامة الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، عبر قناتها على تلغرام، أن "أكثر من 10 هكتارات من الغابات مشتعلة في المنطقة المحظورة تشيرنوبل".ودعت دينيسوفا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إرسال متخصصين ومعدات لبدء إخماد الحريق"، حسبما ذكر موقع "نيوز.روسيا"، اليوم الأحد.وقالت دينيسوفا: "في منطقة الحظر (منطقة في محيط مفاعل تشيرنوبل المنكوب) بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يحترق أكثر من 10000 هكتار من الغابات بسبب الأعمال الحربية، وتم تسجيل 31 حريقًا، مما يؤدي إلى زيادة مستوى تلوث الهواء الإشعاعي".أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال بمحطتي تشيرنوبل وزابوروجيه النوويتين مفقودا.وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".وأضاف أنه "لا يزال اتصالنا بمحطتي تشيرنوبل وزابوروجيه النوويتين الأوكرانيتين مفقودًا".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الخارجية-الروسية-تنفي-التصريحات-حول-شل-إمدادات-محطات-الطاقة-في-تشيرنوبل--1059734353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682227_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e90d99e556effe1a1d95f4e3f22b0a70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تبلغ عن حريق قرب منطقة تشيرنوبل المحظورة
ذكرت رئيسة ديوان الشكاوى العامة الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، عبر قناتها على تلغرام، أن "أكثر من 10 هكتارات من الغابات مشتعلة في المنطقة المحظورة تشيرنوبل".
ودعت دينيسوفا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إرسال متخصصين ومعدات لبدء إخماد الحريق"، حسبما ذكر موقع "نيوز.روسيا"، اليوم الأحد.
وقالت دينيسوفا: "في منطقة الحظر (منطقة في محيط مفاعل تشيرنوبل المنكوب) بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يحترق أكثر من 10000 هكتار من الغابات بسبب الأعمال الحربية، وتم تسجيل 31 حريقًا، مما يؤدي إلى زيادة مستوى تلوث الهواء الإشعاعي".
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل غروسي، أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال بمحطتي تشيرنوبل وزابوروجيه النوويتين مفقودا.
وقال غروسي
، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".
وأضاف أنه "لا يزال اتصالنا بمحطتي تشيرنوبل وزابوروجيه النوويتين الأوكرانيتين مفقودًا".