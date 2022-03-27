https://arabic.sputniknews.com/20220327/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-جنوبي-البلاد-1060528432.html
إسرائيل ترفع حالة التأهب جنوبي البلاد
إسرائيل ترفع حالة التأهب جنوبي البلاد
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:51+0000
2022-03-27T13:51+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية من البلاد، تخوفا من أي تهديدات جوية أثناء انعقاد "قمة النقب".وأكدت القناة العبرية أن سربا من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في المنطقة الجنوبية والخاصة بمنطقة النقب، وذلك قبيل هبوط طائرات الوزراء المشاركين في "قمة النقب"، المفترض خلال الساعات المقبلة، والتي ستحط في قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية "نفاطيم"، ومنها إلى الفندق في المدينة نفسها.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في النقب، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة النقب، أو سميت بـ"قمة النقب".وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/قناة-عبرية-تعليقا-على-قمة-النقب-نحن-أمام-شرق-أوسط-جديد-1060516832.html
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إسرائيل, مصر, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
إسرائيل ترفع حالة التأهب جنوبي البلاد
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية من البلاد، تخوفا من أي تهديدات جوية أثناء انعقاد "قمة النقب
".
وأكدت القناة العبرية أن سربا من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في المنطقة الجنوبية والخاصة بمنطقة النقب، وذلك قبيل هبوط طائرات الوزراء المشاركين في "قمة النقب"، المفترض خلال الساعات المقبلة، والتي ستحط في قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية "نفاطيم"، ومنها إلى الفندق في المدينة نفسها.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في النقب، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة النقب، أو سميت بـ"قمة النقب".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب
، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن
"اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".