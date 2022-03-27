https://arabic.sputniknews.com/20220327/إسرائيل-تعلن-بناء-5-مجمعات-سكنية-في-مكان-إقامة-قمة-النقب-1060535877.html
إسرائيل تعلن بناء 5 مجمعات سكنية في مكان إقامة قمة النقب
إسرائيل تعلن بناء 5 مجمعات سكنية في مكان إقامة قمة النقب
أعلنت إسرائيل أنها بصدد إقامة خمسة مجمعات سكنية أحدها للبدو، وذلك في صحراء النقب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:18+0000
2022-03-27T16:18+0000
2022-03-27T16:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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وحسب "أ ف ب"، أعلنت إسرائيل عن ذلك، اليوم الأحد، حيث تقيم المجمعات السكنية في المكان الذي تعقد فيه "قمة تاريخية" مع الدبلوماسيين العرب، حسب وصف إسرائيل. وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن البدو الذين ينتمون إلى الإسرائليين العرب، سيكون لهم واحد من المجتمعات الخمسة. ويعيش غالبية البدو في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف شخص، جنوبي الصحراء الفقير.ونقل بيان وزارة الداخلية عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوله: "هدفنا هو إعادة الدولة إلى النقب".يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من قتل رجل بدوي من النقب - يقال إنه متعاطف مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) - أربعة إسرائيليين في هجوم دهس وطعن في مدينة بئر السبع.ومن المقرر أن يشارك في قمة النقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل، مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
إسرائيل تعلن بناء 5 مجمعات سكنية في مكان إقامة قمة النقب
أعلنت إسرائيل أنها بصدد إقامة خمسة مجمعات سكنية أحدها للبدو، وذلك في صحراء النقب.
وحسب "أ ف ب"، أعلنت إسرائيل
عن ذلك، اليوم الأحد، حيث تقيم المجمعات السكنية في المكان الذي تعقد فيه "قمة تاريخية" مع الدبلوماسيين العرب، حسب وصف إسرائيل.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن البدو الذين ينتمون إلى الإسرائليين العرب، سيكون لهم واحد من المجتمعات الخمسة.
ويعيش غالبية البدو في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف شخص، جنوبي الصحراء الفقير.
ونقل بيان وزارة الداخلية عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوله: "هدفنا هو إعادة الدولة إلى النقب
".
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من قتل رجل بدوي من النقب - يقال إنه متعاطف مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) - أربعة إسرائيليين في هجوم دهس وطعن في مدينة بئر السبع.
ومن المقرر أن يشارك في قمة النقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الذي وصل إلى إسرائيل، مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.