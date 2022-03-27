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إسرائيل تعلن بناء 5 مجمعات سكنية في مكان إقامة قمة النقب
إسرائيل تعلن بناء 5 مجمعات سكنية في مكان إقامة قمة النقب
أعلنت إسرائيل أنها بصدد إقامة خمسة مجمعات سكنية أحدها للبدو، وذلك في صحراء النقب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:18+0000
2022-03-27T16:18+0000
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وحسب "أ ف ب"، أعلنت إسرائيل عن ذلك، اليوم الأحد، حيث تقيم المجمعات السكنية في المكان الذي تعقد فيه "قمة تاريخية" مع الدبلوماسيين العرب، حسب وصف إسرائيل. وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن البدو الذين ينتمون إلى الإسرائليين العرب، سيكون لهم واحد من المجتمعات الخمسة. ويعيش غالبية البدو في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف شخص، جنوبي الصحراء الفقير.ونقل بيان وزارة الداخلية عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوله: "هدفنا هو إعادة الدولة إلى النقب".يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من قتل رجل بدوي من النقب - يقال إنه متعاطف مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) - أربعة إسرائيليين في هجوم دهس وطعن في مدينة بئر السبع.ومن المقرر أن يشارك في قمة النقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل، مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

إسرائيل تعلن بناء 5 مجمعات سكنية في مكان إقامة قمة النقب

16:18 GMT 27.03.2022
© REUTERS / Amir Cohenتجربة درون استطلاعي من قبل فريق رواد الفضاء من النمسا وإسرائيل، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021.
تجربة درون استطلاعي من قبل فريق رواد الفضاء من النمسا وإسرائيل، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Amir Cohen
أعلنت إسرائيل أنها بصدد إقامة خمسة مجمعات سكنية أحدها للبدو، وذلك في صحراء النقب.
وحسب "أ ف ب"، أعلنت إسرائيل عن ذلك، اليوم الأحد، حيث تقيم المجمعات السكنية في المكان الذي تعقد فيه "قمة تاريخية" مع الدبلوماسيين العرب، حسب وصف إسرائيل.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن البدو الذين ينتمون إلى الإسرائليين العرب، سيكون لهم واحد من المجتمعات الخمسة.
ويعيش غالبية البدو في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 270 ألف شخص، جنوبي الصحراء الفقير.
ونقل بيان وزارة الداخلية عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوله: "هدفنا هو إعادة الدولة إلى النقب".
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من قتل رجل بدوي من النقب - يقال إنه متعاطف مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) - أربعة إسرائيليين في هجوم دهس وطعن في مدينة بئر السبع.
ومن المقرر أن يشارك في قمة النقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل، مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.
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