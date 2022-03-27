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إسرائيل تعلن وصول وزير خارجية البحرين للمشاركة في "قمة النقب"
إسرائيل تعلن وصول وزير خارجية البحرين للمشاركة في "قمة النقب"
أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أن وزير خارجية البحرين، وصل إلى تل أبيب للمشاركة في "قمة النقب". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:16+0000
2022-03-27T15:16+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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ووصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تعقد في صحراء النقب.ومن المقرر أن يشارك في تلك القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.كذلك، من المقرر أن يصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة للمشاركة في القمة، التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على "التهديدات الإيرانية".
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

إسرائيل تعلن وصول وزير خارجية البحرين للمشاركة في "قمة النقب"

15:16 GMT 27.03.2022
© REUTERS / STRINGERوزير خارجية البحرين الجديد عبد اللطيف الزياني
وزير خارجية البحرين الجديد عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / STRINGER
أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أن وزير خارجية البحرين، وصل إلى تل أبيب للمشاركة في "قمة النقب".
ووصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تعقد في صحراء النقب.
ومن المقرر أن يشارك في تلك القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.
كذلك، من المقرر أن يصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة للمشاركة في القمة، التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على "التهديدات الإيرانية".
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