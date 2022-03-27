https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-بايدن-يتمتع-بـقدرة-خارقة-للطبيعة-1060532217.html
إعلام: بايدن يتمتع بـ"قدرة خارقة للطبيعة"
إعلام: بايدن يتمتع بـ"قدرة خارقة للطبيعة"
أشار تقرير صحفي إلى ما وصفه بـ"القدرة الخارقة للطبيعة" التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي جو بايدن. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:02+0000
2022-03-27T15:02+0000
2022-03-27T15:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ففي تقرير نشره موقع spectator، تحدث فيه بسخرية عن "القدرة الخارقة للطبيعة" التي يتمتع بها بايدن، من حيث ارتكاب الأخطاء.وأشار المقال إلى وعد بايدن في 25 مارس/آذار، بمنح المظليين الأمريكيين الفرصة لتقييم شجاعة الأوكرانيين عندما يكون الجيش هناك، ليصرح البيت الأبيض لاحقا إنه لا يعتزم إرسال أحد إلى هناك.وبحسب مؤلف المقال، فإن هذه التحفظات يمكن أن تعزى إلى العمر، لأن الرئيس الأمريكي يبلغ بالفعل 79 عاما. بالإضافة إلى ذلك، كان يعاني من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.ووفقا لمؤلف التقرير، فإن الحقيقة المحرجة بشأن بايدن هي أن لديه قدرة خارقة على قول ليس فقط الشيء الخطأ، ولكن الأسوأ.ففي الوقت الذي تخضع فيه المؤتمرات الصحفية للرئيس لرقابة صارمة، وتكون خطاباته صارمة، إلا أنه يخرج عن النص.وخلص المقال ما إذا كان بايدن يفهم ما يقوله، فقد لا تعرف الدول الأخرى كيفية الرد عليه.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: بايدن يتمتع بـ"قدرة خارقة للطبيعة"
15:02 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 27.03.2022)
أشار تقرير صحفي إلى ما وصفه بـ"القدرة الخارقة للطبيعة" التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ففي تقرير نشره موقع spectator، تحدث فيه بسخرية عن "القدرة الخارقة للطبيعة" التي يتمتع بها بايدن، من حيث ارتكاب الأخطاء.
ووصف المقال الرئيس الأمريكي بـ"آلة للأخطاء"، حيث لفت الجمهور إلى أخطائه في الخطابات التي يلقيها.
وأشار المقال
إلى وعد بايدن في 25 مارس/آذار، بمنح المظليين الأمريكيين الفرصة لتقييم شجاعة الأوكرانيين عندما يكون الجيش هناك، ليصرح البيت الأبيض لاحقا إنه لا يعتزم إرسال أحد إلى هناك.
وبحسب مؤلف المقال، فإن هذه التحفظات يمكن أن تعزى إلى العمر، لأن الرئيس الأمريكي يبلغ بالفعل 79 عاما. بالإضافة إلى ذلك، كان يعاني من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.
ووفقا لمؤلف التقرير، فإن الحقيقة المحرجة بشأن بايدن هي أن لديه قدرة خارقة على قول ليس فقط الشيء الخطأ، ولكن الأسوأ.
ففي الوقت الذي تخضع فيه المؤتمرات الصحفية للرئيس لرقابة صارمة، وتكون خطاباته صارمة، إلا أنه يخرج عن النص.
وبحسب المؤلف، فإن مشاهدة بايدن وهو يصوغ سياسة الولايات المتحدة أثناء الأزمة يشبه مشاهدة مخمور يحاول قيادة سيارة سباق قوية حول المضمار.
وخلص المقال ما إذا كان بايدن يفهم ما يقوله، فقد لا تعرف الدول الأخرى كيفية الرد عليه.