https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-بايدن-يستهدف-أغنياء-أمريكا-بفرض-حد-أدنى-من-الضريبة-لتقليل-عجز-الموازنة-1060506473.html
إعلام: بايدن يستهدف أغنياء أمريكا بفرض حد أدنى من الضريبة لتقليل عجز الموازنة
إعلام: بايدن يستهدف أغنياء أمريكا بفرض حد أدنى من الضريبة لتقليل عجز الموازنة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023 يوم الاثنين. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T04:41+0000
2022-03-27T04:41+0000
2022-03-27T04:41+0000
جو بايدن
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وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر ووثيقة من الإدارة إن "ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات" التي يعتزم بايدن فرضها ستحدد 20 في المئة كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.وتقول الوثيقة: "نتيجة لذلك، فإن هذا الحد الأدنى الجديد من الضريبة سيقضي على قدرة الدخل غير المحقق للأسر ذات الثروات الفائقة على عدم خضوعه للضريبة لعقود أو أجيال".ووفقًا لموقع CNBC الأمريكي، فإن ضريبة الدخل المقترحة للأثرياء يمكن أن تقلل العجز بنحو 360 مليار دولار في العقد المقبل، وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من تلك التي تزيد قيمتها عن مليار دولار.وإذا كانت الأسرة الثرية تدفع حاليًا أقل من 20٪، فسيتم تحميلها "دفعة إضافية" لتلبية الحد الأدنى الجديد لمتطلبات الضرائب بموجب اقتراح بايدن الجديد.
https://arabic.sputniknews.com/20210620/كيف-يتهرب-مليارديرات-أمريكا-من-دفع-الضرائب؟-1049307065.html
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جو بايدن
إعلام: بايدن يستهدف أغنياء أمريكا بفرض حد أدنى من الضريبة لتقليل عجز الموازنة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023 يوم الاثنين.
وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر ووثيقة من الإدارة إن "ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات" التي يعتزم بايدن فرضها ستحدد 20 في المئة كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.
وتقول الوثيقة: "نتيجة لذلك، فإن هذا الحد الأدنى الجديد من الضريبة سيقضي على قدرة الدخل غير المحقق للأسر ذات الثروات الفائقة على عدم خضوعه للضريبة لعقود أو أجيال".
ووفقًا لموقع CNBC الأمريكي، فإن ضريبة الدخل المقترحة للأثرياء يمكن أن تقلل العجز بنحو 360 مليار دولار في العقد المقبل، وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من تلك التي تزيد قيمتها عن مليار دولار.
وإذا كانت الأسرة الثرية تدفع حاليًا أقل من 20٪، فسيتم تحميلها "دفعة إضافية" لتلبية الحد الأدنى الجديد لمتطلبات الضرائب بموجب اقتراح بايدن الجديد.