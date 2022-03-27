https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-لابيد-أطلع-نظراءه-المتواجدين-في-النقب-على-تفاصيل-عملية-الخضيرة-وجميعهم-يدينون-العملية-1060542416.html
إعلام: لابيد أطلع نظراءه المتواجدين في "النقب" على تفاصيل عملية الخضيرة وجميعهم يدينون العملية
إعلام: لابيد أطلع نظراءه المتواجدين في "النقب" على تفاصيل عملية الخضيرة وجميعهم يدينون العملية
أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، نظراءه من مصر وأمريكا والإمارات والمغرب والبحرين على تفاصيل عملية الخضيرة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T20:02+0000
2022-03-27T20:02+0000
2022-03-27T20:02+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب إعلام إسرائيلي نقلت عنه وكالة "سبوتنيك"، أطلع الوزير نظراءه الذين يتواجدون في "النقب" من أجل قمة تعقد غدا، على تفاصيل العميلة، وقد أدانها جميعهم.قُتل إسرائيليان، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمالي البلاد، فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: لابيد أطلع نظراءه المتواجدين في "النقب" على تفاصيل عملية الخضيرة وجميعهم يدينون العملية
أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، نظراءه من مصر وأمريكا والإمارات والمغرب والبحرين على تفاصيل عملية الخضيرة.
وحسب إعلام إسرائيلي نقلت عنه وكالة "سبوتنيك"، أطلع الوزير نظراءه الذين يتواجدون في "النقب" من أجل قمة تعقد غدا، على تفاصيل العميلة، وقد أدانها جميعهم.
قُتل إسرائيليان
، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمالي البلاد، فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب
، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".
وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.