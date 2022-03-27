https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-مصري-يكشف-عن-إطلاق-طيران-منخفض-التكاليف-1060516393.html
إعلام مصري يكشف عن إطلاق طيران منخفض التكاليف
إعلام مصري يكشف عن إطلاق طيران منخفض التكاليف
تحدثت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادرها أن "مصر للطيران" تعتزم إطلاق شركة جديدة تابعة "إير سفنكس" للطيران منخفض التكاليف، خلال النصف الثاني من العام الجاري... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:28+0000
2022-03-27T10:28+0000
2022-03-27T10:28+0000
العالم العربي
منوعات
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وبحسب موقع صحيفة "الشروق" قالت المصادر: "يتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية والتجهيزات الفنية لإطلاق الشركة الجديدة، بالإضافة لتعيين الموظفين وأطقم العمل".وأضاف: أن "الشركة الجديدة ستبدأ عملها بطائرتين من طراز "بوينغ 737ــ800" سعة الطائرة الواحدة 140 راكبا، وأن استراتجية الشركة الجديدة تسير لخدمة السائحين وتشجيعهم على القدوم لمصر، وستتيح التذاكر بأسعار مخفضة وتنافسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات
إعلام مصري يكشف عن إطلاق طيران منخفض التكاليف
تحدثت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادرها أن "مصر للطيران" تعتزم إطلاق شركة جديدة تابعة "إير سفنكس" للطيران منخفض التكاليف، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022.
وبحسب موقع
صحيفة "الشروق" قالت المصادر: "يتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية والتجهيزات الفنية لإطلاق الشركة الجديدة، بالإضافة لتعيين الموظفين وأطقم العمل".
وأضاف: أن "الشركة الجديدة ستبدأ عملها بطائرتين من طراز "بوينغ 737ــ800" سعة الطائرة الواحدة 140 راكبا، وأن استراتجية الشركة الجديدة تسير لخدمة السائحين وتشجيعهم على القدوم لمصر، وستتيح التذاكر بأسعار مخفضة وتنافسية".