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إعلام مصري يكشف عن إطلاق طيران منخفض التكاليف
إعلام مصري يكشف عن إطلاق طيران منخفض التكاليف
تحدثت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادرها أن "مصر للطيران" تعتزم إطلاق شركة جديدة تابعة "إير سفنكس" للطيران منخفض التكاليف، خلال النصف الثاني من العام الجاري... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:28+0000
2022-03-27T10:28+0000
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وبحسب موقع صحيفة "الشروق" قالت المصادر: "يتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية والتجهيزات الفنية لإطلاق الشركة الجديدة، بالإضافة لتعيين الموظفين وأطقم العمل".وأضاف: أن "الشركة الجديدة ستبدأ عملها بطائرتين من طراز "بوينغ 737ــ800" سعة الطائرة الواحدة 140 راكبا، وأن استراتجية الشركة الجديدة تسير لخدمة السائحين وتشجيعهم على القدوم لمصر، وستتيح التذاكر بأسعار مخفضة وتنافسية".
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العالم العربي, منوعات

إعلام مصري يكشف عن إطلاق طيران منخفض التكاليف

10:28 GMT 27.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تحدثت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادرها أن "مصر للطيران" تعتزم إطلاق شركة جديدة تابعة "إير سفنكس" للطيران منخفض التكاليف، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022.
وبحسب موقع صحيفة "الشروق" قالت المصادر: "يتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية والتجهيزات الفنية لإطلاق الشركة الجديدة، بالإضافة لتعيين الموظفين وأطقم العمل".
وأضاف: أن "الشركة الجديدة ستبدأ عملها بطائرتين من طراز "بوينغ 737ــ800" سعة الطائرة الواحدة 140 راكبا، وأن استراتجية الشركة الجديدة تسير لخدمة السائحين وتشجيعهم على القدوم لمصر، وستتيح التذاكر بأسعار مخفضة وتنافسية".
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