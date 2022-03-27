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إعلان حالة الطوارئ في السلفادور بعد مقتل العشرات على يد عصابات
إعلان حالة الطوارئ في السلفادور بعد مقتل العشرات على يد عصابات
أعلن المشرعون السلفادوريون، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيلي، وتوسيع سلطات الشرطة وتقليص الحريات المدنية في الوقت الذي تواجه فيه... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:21+0000
2022-03-27T16:21+0000
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عانت الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى من موجة جديدة من عنف العصابات، حيث أبلغت الشرطة عن مقتل 62 شخصا يوم السبت وحده، بحسب وكالة "فرانس برس".وفقا للأرقام الرسمية، وقعت 12 حالة قتل في مقاطعة لا ليبرتاد الوسطى، وسجلت كل من العاصمة سان سلفادور ومقاطعة أهواشابان الغربية 9 عمليات قتل، توزعت البقية على مناطق أخرى.قبل ساعات من إعلان الطوارئ، ألقت الشرطة والجيش القبض على العديد من قادة عصابة مارا سالفاتروشا (إم إس -13) بسبب سلسلة عمليات القتل، التي قالت السلطات إنها تضمنت 14 حالة وفاة على صلة بالعصابات يوم الجمعة.وكتبت الشرطة المدنية الوطنية في البلاد على "تويتر": "لن نتراجع في هذه الحرب ضد العصابات ولن نهدأ حتى يُقبض على المجرمين المسؤولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة".ردا على تصاعد العنف، طلب الرئيس نجيب بوكيلي من الهيئة التشريعية - التي يسيطر عليها حزبه الحاكم - الموافقة على حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، والتي بموجبها تُقيد بعض الحريات.وكتب بوكيلي على "تويتر" بعد موافقة المشرعين على الطلب: "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، تستمر الحياة كالمعتاد. الخدمات الدينية والرياضية والتجارة والدراسات وما إلى ذلك قد تستمر كالمعتاد، إلا إذا كنت عضوا في عصابة أو تعتبرك السلطات مشبوهة".من جانبه قال رئيس الجمعية التشريعية إرنستو كاسترو في تغريدة: "نوافق على نظام الطوارئ الذي سيسمح لحكومتنا بحماية أرواح السلفادوريين ومواجهة الإجرام وجها لوجه".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/جريمة-وحشية-عصابة-تحرق-صحفيين-على-قيد-الحياة-في-هايتي-1055079575.html
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إعلان حالة الطوارئ في السلفادور بعد مقتل العشرات على يد عصابات

16:21 GMT 27.03.2022
© REUTERS / Jose Cabezas مسيرة في ذكرى مقتل طلاب جامعة مظاهرة عام من قبل عسكريين في 1975 في سان سلفادور، السلفادور 30 يوليو/ تموز 2017
مسيرة في ذكرى مقتل طلاب جامعة مظاهرة عام من قبل عسكريين في 1975 في سان سلفادور، السلفادور 30 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Jose Cabezas
أعلن المشرعون السلفادوريون، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيلي، وتوسيع سلطات الشرطة وتقليص الحريات المدنية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد بعد مقتل العشرات في صدامات مرتبطة بالعصابات في يومين فقط.
عانت الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى من موجة جديدة من عنف العصابات، حيث أبلغت الشرطة عن مقتل 62 شخصا يوم السبت وحده، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفقا للأرقام الرسمية، وقعت 12 حالة قتل في مقاطعة لا ليبرتاد الوسطى، وسجلت كل من العاصمة سان سلفادور ومقاطعة أهواشابان الغربية 9 عمليات قتل، توزعت البقية على مناطق أخرى.
قبل ساعات من إعلان الطوارئ، ألقت الشرطة والجيش القبض على العديد من قادة عصابة مارا سالفاتروشا (إم إس -13) بسبب سلسلة عمليات القتل، التي قالت السلطات إنها تضمنت 14 حالة وفاة على صلة بالعصابات يوم الجمعة.
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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وكتبت الشرطة المدنية الوطنية في البلاد على "تويتر": "لن نتراجع في هذه الحرب ضد العصابات ولن نهدأ حتى يُقبض على المجرمين المسؤولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة".
ردا على تصاعد العنف، طلب الرئيس نجيب بوكيلي من الهيئة التشريعية - التي يسيطر عليها حزبه الحاكم - الموافقة على حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، والتي بموجبها تُقيد بعض الحريات.
وكتب بوكيلي على "تويتر" بعد موافقة المشرعين على الطلب: "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، تستمر الحياة كالمعتاد. الخدمات الدينية والرياضية والتجارة والدراسات وما إلى ذلك قد تستمر كالمعتاد، إلا إذا كنت عضوا في عصابة أو تعتبرك السلطات مشبوهة".
من جانبه قال رئيس الجمعية التشريعية إرنستو كاسترو في تغريدة: "نوافق على نظام الطوارئ الذي سيسمح لحكومتنا بحماية أرواح السلفادوريين ومواجهة الإجرام وجها لوجه".
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