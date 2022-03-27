https://arabic.sputniknews.com/20220327/إنستغرام-يسمح-بالرد-على-القصص-برسائل-صوتية-1060508992.html
"إنستغرام" يسمح بالرد على "القصص" برسائل صوتية
"إنستغرام" يسمح بالرد على "القصص" برسائل صوتية
كشفت تسريبات أن منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام" تعمل على السماح لمستخدميها بإرسال رسائل صوتية ردا على "القصص" المنشورة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:13+0000
2022-03-27T07:13+0000
2022-03-27T07:13+0000
إنستغرام
مجتمع
منوعات
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أفصح عن ذلك المطور، أليساندرو بالوزي، أمس السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر"، الذي نشر صورة ثابتة (سكرين شوت) لميزة الواجهة الجديدة.وكان "إنستغرام" طرح مؤخرا خاصية إبداء الإعجاب بشكل خاص، كطريقة إضافية للتفاعل مع القصص، ولمنع ملء صندوق البريد الخاص>وأعلن تطبيق الصور والفيديوهات عن الميزة في عيد الحب الشهر الماضي.وكان "إنستغرام" يسمح للمستخدمين بإرسال أي إعجاب بقصة "ستوري"، سواء كان رمزا تعبيريا (إيموجي) أو حتى رسالة كاملة، في صندوق الرسائل الخاصة.ولكن بعد طرح الميزة أصبح هناك "قلب صغير" يتواجد بين رمز "إرسال الرسالة" و"الطائرة الورقية الصغيرة"، والذي إذا تم النقر عليه سيتم إرسال الإعجاب إلى صاحب القصة.وأكد رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري أن الهدف من هذه الميزة هو "التأكد من أن المستخدمين يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض، وكذلك منع ازدحام قسم "الرسائل الخاصة" قليلا وتنظيفه".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/القضاء-الروسي-يصدر-حكما-يحظر-فيسبوك-وإنستغرام-في-البلاد-1060260591.html
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إنستغرام, مجتمع, منوعات
"إنستغرام" يسمح بالرد على "القصص" برسائل صوتية
كشفت تسريبات أن منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام" تعمل على السماح لمستخدميها بإرسال رسائل صوتية ردا على "القصص" المنشورة.
أفصح عن ذلك المطور، أليساندرو بالوزي، أمس السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر"، الذي نشر صورة ثابتة (سكرين شوت) لميزة الواجهة الجديدة.
وكان "إنستغرام" طرح مؤخرا خاصية إبداء الإعجاب بشكل خاص
، كطريقة إضافية للتفاعل مع القصص، ولمنع ملء صندوق البريد الخاص>
وأعلن تطبيق الصور والفيديوهات عن الميزة في عيد الحب الشهر الماضي.
وكان "إنستغرام" يسمح للمستخدمين بإرسال أي إعجاب بقصة "ستوري"، سواء كان رمزا تعبيريا (إيموجي) أو حتى رسالة كاملة، في صندوق الرسائل الخاصة.
ولكن بعد طرح الميزة أصبح هناك "قلب صغير" يتواجد بين رمز "إرسال الرسالة" و"الطائرة الورقية الصغيرة"، والذي إذا تم النقر عليه سيتم إرسال الإعجاب إلى صاحب القصة.
وأكد رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري أن الهدف من هذه الميزة هو "التأكد من أن المستخدمين يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض، وكذلك منع ازدحام قسم "الرسائل الخاصة" قليلا وتنظيفه".