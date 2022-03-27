https://arabic.sputniknews.com/20220327/إنفانتينو-إحلال-السلام-في-أوكرانيا-أهم-من-مشاركة-المنتخب-الروسي-في-كأس-العالم--1060536332.html

إنفانتينو: إحلال السلام في أوكرانيا أهم من مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم

إنفانتينو: إحلال السلام في أوكرانيا أهم من مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا أهم من مشاركة المنتخب الروسي في الجولة التأهيلية لكأس العالم في... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T16:23+0000

2022-03-27T16:23+0000

2022-03-27T16:23+0000

رياضة

جياني انفانتينو

قطر

المنتخب الروسي

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وقال إنفانتينو، متحدثا في منتدى الدوحة الدولي لمنتدى قطر: "قدمت روسيا استئنافا ضد قرار الفيفا بتعليق منتخبها الوطني من التصفيات بسبب الصراع في أوكرانيا. أعتقد أنه من الأهم في هذه المرحلة ما يمكن القيام به من أجل السلام في أوكرانيا، قبل كل شيء آخر".وسبق وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك، أمس الاثنين، إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".وفي بيان منفصل، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى أندية دوري أبطال أوروبا.وسيشمل الإيقاف جميع المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.وتعرض الفيفا لانتقادات، الأحد، بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة ودون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.ومن جانبه علق الاتحاد الروسي لكرة القدم، أمس الاثنين، على قرار الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم بحق المنتخبات والأندية الروسية، وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا"، وأضاف أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات "فيفا" و"يويفا" وفقًا لقانون الرياضة الدولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/الفيفا-يقول-إنه-لن-ينظم-مباريات-لكرة-القدم-في-روسيا-1059244598.html

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رياضة, جياني انفانتينو, قطر, المنتخب الروسي