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https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيران-ترد-على-بيان-أمريكا-بشأن-مشاركة-الحرس-الثوري-بمعرض-دفاعي-في-قطر-1060513279.html
إيران ترد على بيان أمريكا بشأن مشاركة الحرس الثوري بمعرض دفاعي في قطر
إيران ترد على بيان أمريكا بشأن مشاركة الحرس الثوري بمعرض دفاعي في قطر
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، أن حضور ممثلين للحرس الثوري الإيراني في معرض دفاعي في قطر أمر طبيعي، وذلك ردا على إعراب واشنطن... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:24+0000
2022-03-27T09:24+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
العالم
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وقال خطيب زاده، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، إن الحرس الثوري يعد أحد أركان القوات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وله دور رئيسي في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون حاضرا بنشاط في معرض "ديمدكس" للإنجازات الدفاعية في قطر".وأكد أن "مشاركة إيران في معرض دولي في الدوحة كان رسميا وبيان واشنطن حول ذلك يشكك أكثر في مصداقية المسؤولين الأمريكيين"، مضيفا: "المقلق هو الوجود العسكري الأمريكي غير المحدود في الخليج الأمر الذي يثير زعزعة الأمن في المنطقة".وشدد متحدث الخارجية الإيرانية أن "الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون شعوب المنطقة وخروج القوات الأجنبية منها".وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت على مشاركة إيران وممثلين للحرس الثوري بمعرض دولي للدفاع البحري (ديمدكس) في قطر، معتبرة أن إيران تعد "أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج".وعرضت إيران في الدوحة عدداً من نماذجها من الطائرات والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية.وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي، اليوم الأحد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على التجارة مع الجيش الإيراني، وبخاصة مع الحرس الثوري، الذي وضعته على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/قادة-الحرس-الثوري-يشربون-الشاي-أمام-الصواريخ-في-الدوحة-وأمريكا-غاضبة-من-قطر-1060415450.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, العالم

إيران ترد على بيان أمريكا بشأن مشاركة الحرس الثوري بمعرض دفاعي في قطر

09:24 GMT 27.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، أن حضور ممثلين للحرس الثوري الإيراني في معرض دفاعي في قطر أمر طبيعي، وذلك ردا على إعراب واشنطن عن انزعاجها من ذلك.
وقال خطيب زاده، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، إن الحرس الثوري يعد أحد أركان القوات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وله دور رئيسي في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ولذلك فمن الطبيعي أن يكون حاضرا بنشاط في معرض "ديمدكس" للإنجازات الدفاعية في قطر".
قادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
قادة الحرس الثوري يشربون الشاي أمام الصواريخ في الدوحة... وأمريكا غاضبة من قطر
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وأكد أن "مشاركة إيران في معرض دولي في الدوحة كان رسميا وبيان واشنطن حول ذلك يشكك أكثر في مصداقية المسؤولين الأمريكيين"، مضيفا: "المقلق هو الوجود العسكري الأمريكي غير المحدود في الخليج الأمر الذي يثير زعزعة الأمن في المنطقة".

وشدد متحدث الخارجية الإيرانية أن "الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون شعوب المنطقة وخروج القوات الأجنبية منها".

وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت على مشاركة إيران وممثلين للحرس الثوري بمعرض دولي للدفاع البحري (ديمدكس) في قطر، معتبرة أن إيران تعد "أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج".

وعرضت إيران في الدوحة عدداً من نماذجها من الطائرات والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية.

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي، اليوم الأحد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على التجارة مع الجيش الإيراني، وبخاصة مع الحرس الثوري، الذي وضعته على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
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