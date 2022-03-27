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https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيلون-ماسك-يلمح-إلى-إطلاقه-منصة-تواصل-اجتماعي-جديدة-ومتابعيه-اشتر-تويتر-1060507494.html
إيلون ماسك يلمح إلى إطلاقه منصة تواصل اجتماعي جديدة... ومتابعيه: اشتر "تويتر"‏
إيلون ماسك يلمح إلى إطلاقه منصة تواصل اجتماعي جديدة... ومتابعيه: اشتر "تويتر"‏
تساءل الملياردير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" عما إذا كانت هناك حاجة إلى ‏ظهور منصة تواصل الاجتماعي أخرى، وهو ما دفع الملايين من متابعيه على... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:15+0000
2022-03-27T06:23+0000
إيلون ماسك
تويتر
مجتمع
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وكتب ماسك عبر حسابه في "تويتر"، أمس السبت: "بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع ساحة عامة، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي، فما الذي يجب فعله أمام هذا؟".وسأل ماسك الحائز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية في تغريدة لاحقة: "هل هناك حاجة لمنصة جديدة؟"، ليطالبه الـ79.1 مليون متابع على الفور إما بشراء "تويتر" نفسه أو إنشاء منصة جديدة.رد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمضيف الإذاعي المحافظ، باك سيكستون، على ماسك: "اشتر تويتر أو من فضلك أنشئ منصة جديدة، أنقذ البلاد من هؤلاء النفسيين في وادي السيليكون".وحصدت تغريدة إيلون ماسك، التي يسأل فيها متابعيه عما ينبغي فعله بشأن الرقابة على "تويتر" أكثر من 10 آلاف إعادة تغريد، بينما حازت على إعجاب أكثر من 62 ألف بعد ساعة من نشرها.وتعرّض موقع "تويتر" لانتقادات على نطاق واسع لسنوات من قبل المحافظين، الذين قالوا إن "عملاق وسائل التواصل الاجتماعي" الأمريكي يفرض رقابة على حرية التعبير.
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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع

إيلون ماسك يلمح إلى إطلاقه منصة تواصل اجتماعي جديدة... ومتابعيه: اشتر "تويتر"‏

06:15 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 27.03.2022)
© AFP 2022 / PATRICK PLEULالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
© AFP 2022 / PATRICK PLEUL
تساءل الملياردير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" عما إذا كانت هناك حاجة إلى ‏ظهور منصة تواصل الاجتماعي أخرى، وهو ما دفع الملايين من متابعيه على "تويتر" إلى مطالبته ‏بشراء موقع التغريدات.‏
وكتب ماسك عبر حسابه في "تويتر"، أمس السبت: "بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع ساحة عامة، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي، فما الذي يجب فعله أمام هذا؟".
وسأل ماسك الحائز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية في تغريدة لاحقة: "هل هناك حاجة لمنصة جديدة؟"، ليطالبه الـ79.1 مليون متابع على الفور إما بشراء "تويتر" نفسه أو إنشاء منصة جديدة.
رد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمضيف الإذاعي المحافظ، باك سيكستون، على ماسك: "اشتر تويتر أو من فضلك أنشئ منصة جديدة، أنقذ البلاد من هؤلاء النفسيين في وادي السيليكون".
وحصدت تغريدة إيلون ماسك، التي يسأل فيها متابعيه عما ينبغي فعله بشأن الرقابة على "تويتر" أكثر من 10 آلاف إعادة تغريد، بينما حازت على إعجاب أكثر من 62 ألف بعد ساعة من نشرها.
وتعرّض موقع "تويتر" لانتقادات على نطاق واسع لسنوات من قبل المحافظين، الذين قالوا إن "عملاق وسائل التواصل الاجتماعي" الأمريكي يفرض رقابة على حرية التعبير.
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