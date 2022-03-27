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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الأسد-يصدر-قانونا-يتعلق-بالأسلحة-والذخائر-1060518142.html
الأسد يصدر قانونا يتعلق بالأسلحة والذخائر
الأسد يصدر قانونا يتعلق بالأسلحة والذخائر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا جديدا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:46+0000
2022-03-27T10:46+0000
العالم العربي
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وبحسب القانون الذي نقلت تفاصيله الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، فقد "شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة".ووفقا للوكالة: "شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي".وحسب الوكالة، القانون يستثني من العقاب حائزو الأسلحة الحربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، وحائزو أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام أحد المراسيم التشريعية إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر من نفاذ هذا القانون، ويعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم".
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العالم العربي

الأسد يصدر قانونا يتعلق بالأسلحة والذخائر

10:46 GMT 27.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوربشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik
/
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا جديدا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر.
وبحسب القانون الذي نقلت تفاصيله الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، فقد "شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة".
ووفقا للوكالة: "شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي".
وحسب الوكالة، القانون يستثني من العقاب حائزو الأسلحة الحربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، وحائزو أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام أحد المراسيم التشريعية إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر من نفاذ هذا القانون، ويعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم".
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