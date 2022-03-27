https://arabic.sputniknews.com/20220327/الاتحاد-الأوروبي-موقفنا-من-الصحراء-الغربية-لم-يتغير-1060519916.html

الاتحاد الأوروبي: موقفنا من الصحراء الغربية لم يتغير

الاتحاد الأوروبي: موقفنا من الصحراء الغربية لم يتغير

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن موقف الاتحاد بشأن الصحراء الغربية لم يتغير. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T11:30+0000

2022-03-27T11:30+0000

2022-03-27T11:30+0000

العالم العربي

الصحراءالغربية

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_371f3e82e653f43790862d88236f0282.jpg

وأفادت وكالة "إفي" الإسبانية، بأن بوريل اعتبر "الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في سياستها بشأن الصحراء الغربية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن إسبانيا "لن تعارض قرارا للأمم المتحدة. ولا الاتحاد الأوروبي كذلك".وأكد بوريل الذي يشارك في منتدى الدوحة، أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في الصحراء الغربية "لم يتغير. ما زلنا نقول نفس الشيء، أي أن الصراع يجب أن يكون له حل في إطار قرارات الأمم المتحدة".وأوضح بوريل أنه على الرغم من عدم كونه المتحدث الرسمي للحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، فقد استمع إلى وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، خلال مثوله أمام البرلمان، قائلاً: "إن الموقف الإسباني لا يزال ضمن إطار الأمم المتحدة، وأن الحكومة الإسبانية أعربت عن تفضيلها لأحد الحلول الممكنة، لكن هذا الحل يجب أن يكون في إطار اتفاق بين الطرفين".وأعلنت الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن مدريد أبلغت الرباط، يوم الجمعة، بأنها تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، وتعتبرها "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

https://arabic.sputniknews.com/20220321/المفوضية-الأوروبية-يجب-احترام-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-قضية-الصحراء-الغربية-1060260822.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الصحراءالغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي