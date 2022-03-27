https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-لتأمين-قمة-النقب-1060530081.html
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لتأمين "قمة النقب"
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لتأمين "قمة النقب"
رفع الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب جنوبي البلاد خشية تهديدات جوية بالتزامن مع "قمة النقب" بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:19+0000
2022-03-27T14:19+0000
2022-03-27T14:19+0000
العالم
إسرائيل
الخارجية الإسرائيلية
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القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت من حالة التأهب في منطقة النقب جنوبي إسرائيل وذلك خوفا من تهديدات جوية خلال اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين ومصر الذي يعقد مساء اليوم وتستمر أعماله حتى يوم الغد".وتعقد القمة السياسية في بلدة "سديه بوكير" بالنقب بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، لبحث الملف النووي الإيراني، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله إن "قمة النقب ليس من المتوقع أن تتناول الملف الإيـراني فقط، وإنما الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد والطاقة".وأضاف المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إنه "من المتوقع أن يستمع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع حول مخاوفهم بشأن تداعيات توقيع الاتفاقية النووية".وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، أمس السبت، تمهيدا لإجراء لقاء غدا مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي.ويأتي لقاء وزراء الخارجية في إسرائيل في أعقاب لقاء ثلاثي في شرم الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-بعد-لقائه-لابيد-التزام-أمريكا-لإسرائيل-صارم-1060525689.html
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العالم, إسرائيل, الخارجية الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لتأمين "قمة النقب"
رفع الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب جنوبي البلاد خشية تهديدات جوية بالتزامن مع "قمة النقب" بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت من حالة التأهب في منطقة النقب جنوبي إسرائيل وذلك خوفا من تهديدات جوية خلال اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين ومصر الذي يعقد مساء اليوم وتستمر أعماله حتى يوم الغد".
وأضافت الهيئة أن "سلاح الجو الإسرائيلي أطلق عدة طائرات إلى الجو بهدف تأمين استقبال طائرات وزراء الخارجية، التي ستهبط في القاعدة العسكرية الجوية نفاتيم في النقب".
وتعقد القمة السياسية في بلدة "سديه بوكير" بالنقب بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، لبحث الملف النووي الإيراني، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله إن "قمة النقب ليس من المتوقع أن تتناول الملف الإيـراني فقط، وإنما الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد والطاقة".
وأضاف المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إنه "من المتوقع أن يستمع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع حول مخاوفهم بشأن تداعيات توقيع الاتفاقية النووية".
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن "هذه اللقاءات تهدف بالأساس إلى مناقشة المخاوف الإسرائيلية من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة (الإرهاب) وتشكيل جبهة موحدة وتحالف مشترك لمواجه إيران في المنطقة".
وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، أمس السبت، تمهيدا لإجراء لقاء غدا مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي.
ويأتي لقاء وزراء الخارجية في إسرائيل في أعقاب لقاء ثلاثي في شرم الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.