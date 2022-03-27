https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-الإيراني-العدو-مرعوب-ويعيش-الخوف-ولا-يجرؤ-على-مهاجمتنا-1060539882.html

الجيش الإيراني: العدو مرعوب ويعيش الخوف ولا يجرؤ على مهاجمتنا

الجيش الإيراني: العدو مرعوب ويعيش الخوف ولا يجرؤ على مهاجمتنا

قال الجيش الإيراني، اليوم الأحد، إن "العدو يعيش الخوف والرعب من اقتدار القوات المسلحة الإيرانية ولا يجرؤ على مهاجمتنا". 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T17:51+0000

2022-03-27T17:51+0000

2022-03-27T17:51+0000

أخبار إيران

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وأوضح قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري ، أن "الاكتفاء الذاتي في صناعة المعدات العسكرية مثال على الثقة في الشباب والسعي لتقليل التبعية واستقلال البلاد وهو ما يتجسد في القوات المسلحة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.واعتبر العميد حيدري، الجهوزية لمواجهة تهديدات العدو شرفا للنظام والقوات المسلحة، مشيرا إلى المكانة العسكرية الإيرانية على الصعيد الدولي.وقال إن "الأعداء يقرون بقدرة القوات المسلحة وأن القوة العسكرية للجيش الإيراني لها مكانتها عالميا"، مضيفا أن "الأعداء يسعون إلى التقليل من شأن إنجازات الثورة والإيحاء بضعفها، لكن قوتنا في الواقع واضحة".وكان سلاح الجو الإيراني، حذر "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم".وقال قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحدي، إن "جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع"، معربا عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وشدد حميد واحدي على أن "طياري سلاح الجو يتمتعون بالجهوزية الكاملة للدفاع عن الحدود الجوية والبرية للبلاد ويلتزمون بتوجيهات قائد الثورة بكل وجودهم"، مؤكدا أن إيران لا أطماع لها في أي بلد إلا أنه لو ارتكب الاعداء حماقة ما سيتلقون ردا حازما للغاية".وأكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الثلاثاء الماضي، أن "إيران ستقطع أيدي المعتدين وأعداء إيران".وأكد اللواء سلامي، خلال مراسم تسلم بحرية الحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن "جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران".وأوضح أن "للشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية من خلال تسليمها غاطسات ذكية".وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة للحرس الثوري، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة تحت الأرض".

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