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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-تدخل-عسكري-في-أرمينيا-سيقابل-برد-فعل-من-القوات-المسلحة-الإيرانية--1060521315.html
الحرس الثوري الإيراني: أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات المسلحة الإيرانية
الحرس الثوري الإيراني: أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات المسلحة الإيرانية
صرحت إيران أنها لن تتسامح مع إجراء تغييرات في حدود دول الجوار، وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للحرس الثوري الإسلامي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:55+0000
2022-03-27T11:55+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
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وكتب الحرس الثوري: "أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات الإيرانية.
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الحرس الثوري الإيراني, إيران

الحرس الثوري الإيراني: أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات المسلحة الإيرانية

11:55 GMT 27.03.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
صرحت إيران أنها لن تتسامح مع إجراء تغييرات في حدود دول الجوار، وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للحرس الثوري الإسلامي.
وكتب الحرس الثوري: "أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات الإيرانية.
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