https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-تدخل-عسكري-في-أرمينيا-سيقابل-برد-فعل-من-القوات-المسلحة-الإيرانية--1060521315.html
الحرس الثوري الإيراني: أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات المسلحة الإيرانية
الحرس الثوري الإيراني: أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات المسلحة الإيرانية
صرحت إيران أنها لن تتسامح مع إجراء تغييرات في حدود دول الجوار، وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للحرس الثوري الإسلامي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:55+0000
2022-03-27T11:55+0000
2022-03-27T11:55+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
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وكتب الحرس الثوري: "أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات الإيرانية.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, إيران
الحرس الثوري الإيراني: أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات المسلحة الإيرانية
صرحت إيران أنها لن تتسامح مع إجراء تغييرات في حدود دول الجوار، وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للحرس الثوري الإسلامي.
وكتب الحرس الثوري: "أي تدخل عسكري في أرمينيا سيقابل برد فعل من القوات الإيرانية.