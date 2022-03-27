https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحكومة-الأردنية-تعلن-انخفاض-نسبة-إصابات-كورونا-في-البلاد-بنحو-64-1060533461.html
الحكومة الأردنية تعلن انخفاض نسبة إصابات كورونا في البلاد بنحو 64%
الحكومة الأردنية تعلن انخفاض نسبة إصابات كورونا في البلاد بنحو 64%
أعلن مسؤول ملف كورونا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة في الأردن، عادل البلبيسي، انخفاض إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 64% تقريبا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:27+0000
2022-03-27T15:27+0000
2022-03-27T15:27+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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وقال البلبيسي إن الأسبوع الوبائي الـ12 لعام 2022 والممتد للفترة من 19- 25 مارس/ آذار الحالي، سجل 3171 إصابة مقارنة مع 9135 إصابة للأسبوع الوبائي السابق، وهو ما يعني انخفاض في الإصابات بنحو 64%.وأشار المسؤول الأردني، بحسب ما نقل موقع "عمون" إلى أن عدد الوفيات انخفضت أيضا لافتا إلى أنها "بلغت 28 مقارنة مع 44 وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 11 وبنسبة انخفاض 36%".وأوضح البلبيسي أن "عدد فحوصات الـ "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 12 بلغت 48944 فحصا، مقارنة مع 75641 فحصاً، وبنسبة انخفاض 35%، في حين بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 183 حالة، مقارنة مع 276 حالة خلال الأسبوع رقم 11، وبنسبة انخفاض حوالي 34%".وقال إن "نسبة الفحوصات الايجابية بلغت 6.5% مقارنة مع 12.1% خلال الأسبوع الوبائي رقم 11، وبانخفاض حوالي 46%"، مبينا أن "عدد الحالات النشطة بلغت 2175 حالة، مقارنة مع 6459 حالة خلال الأسبوع رقم 11 وبانخفاض حوالي 66%".وأصدرت الحكومة الأردنية، اليوم، قرارا بتخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قالت إن ذلك جاء نظرا لتحسن الوضع الوبائي في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
الحكومة الأردنية تعلن انخفاض نسبة إصابات كورونا في البلاد بنحو 64%
أعلن مسؤول ملف كورونا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة في الأردن، عادل البلبيسي، انخفاض إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 64% تقريبا.
وقال البلبيسي إن الأسبوع الوبائي الـ12 لعام 2022 والممتد للفترة من 19- 25 مارس/ آذار الحالي، سجل 3171 إصابة مقارنة مع 9135 إصابة للأسبوع الوبائي السابق، وهو ما يعني انخفاض في الإصابات بنحو 64%.
وأشار المسؤول الأردني، بحسب ما نقل موقع "عمون
" إلى أن عدد الوفيات انخفضت أيضا لافتا إلى أنها "بلغت 28 مقارنة مع 44 وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 11 وبنسبة انخفاض 36%".
وأوضح البلبيسي أن "عدد فحوصات الـ "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 12 بلغت 48944 فحصا، مقارنة مع 75641 فحصاً، وبنسبة انخفاض 35%، في حين بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 183 حالة، مقارنة مع 276 حالة خلال الأسبوع رقم 11، وبنسبة انخفاض حوالي 34%".
وقال إن "نسبة الفحوصات الايجابية
بلغت 6.5% مقارنة مع 12.1% خلال الأسبوع الوبائي رقم 11، وبانخفاض حوالي 46%"، مبينا أن "عدد الحالات النشطة بلغت 2175 حالة، مقارنة مع 6459 حالة خلال الأسبوع رقم 11 وبانخفاض حوالي 66%".
وأصدرت الحكومة الأردنية، اليوم، قرارا بتخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قالت إن ذلك جاء نظرا لتحسن الوضع الوبائي في البلاد.