https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحكيم-يبحث-مع-السفير-الروسي-في-بغداد-كيفية-تفكيك-الأزمات-عبر-الحوار-1060526429.html
الحكيم يبحث مع السفير الروسي في بغداد كيفية تفكيك الأزمات عبر الحوار
الحكيم يبحث مع السفير الروسي في بغداد كيفية تفكيك الأزمات عبر الحوار
بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، والسفير الروسي البروس كوتراشيف، تطورات المشهد السياسي عراقيا وإقليميا ودوليا، وأثر التطورات الدولية على أمن... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:20+0000
2022-03-27T13:20+0000
2022-03-27T13:20+0000
العراق
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كما ناقش الجانبان كيفية تفكيك الأزمات عبر الحوار الجاد بما يمكّن شعوب المنطقة والعالم من التمتع بخيرات بلدانها.وقال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، خلال استقباله السفير الروسي، إن "حالة الانسداد السياسي يمكن أن تُعزى لحالة النضج التي يتسم به النظام السياسي في العراق"، حسب وكالة "الفرات نيوز".وأشار إلى أن: "الحل ممكن إذا ركن الجميع لإرادة الحل وغلّبوا المصالح العامة على المصالح الخاصة والفئوية".وأكد السيد الحكيم "أهمية العلاقة بين روسيا والعراق وسبل تطويرها".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
الحكيم يبحث مع السفير الروسي في بغداد كيفية تفكيك الأزمات عبر الحوار
بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، والسفير الروسي البروس كوتراشيف، تطورات المشهد السياسي عراقيا وإقليميا ودوليا، وأثر التطورات الدولية على أمن وسلامة دول العالم.
كما ناقش الجانبان كيفية تفكيك الأزمات عبر الحوار الجاد بما يمكّن شعوب المنطقة والعالم من التمتع بخيرات بلدانها.
وقال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، خلال استقباله السفير الروسي، إن "حالة الانسداد السياسي يمكن أن تُعزى لحالة النضج التي يتسم به النظام السياسي في العراق"، حسب وكالة "الفرات نيوز".
وأكد السيد الحكيم "أهمية العلاقة بين روسيا والعراق وسبل تطويرها".