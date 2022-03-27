https://arabic.sputniknews.com/20220327/الخارجية-الأوكرانية-لا-أساس-قانوني-للاستفتاءات-الروسية-في-المناطق-المحتلة-1060523734.html

الخارجية الأوكرانية: لا أساس قانوني للاستفتاءات الروسية في "المناطق المحتلة"

الخارجية الأوكرانية: لا أساس قانوني للاستفتاءات الروسية في "المناطق المحتلة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، إن جميع الاستفتاءات "الزائفة" التي تجريها روسيا في "المناطق المحتلة" لن يكون لها أساس قانوني. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T12:26+0000

2022-03-27T12:26+0000

2022-03-27T12:40+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية لحماية دونباس

جمهورية لوغانسك الشعبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/95/1013489521_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_621deb7653ea4ad9ccb3e620eb1cc881.jpg

وأوضح نيكولينكو، اليوم الأحد: "جميع الاستفتاءات الوهمية في الأراضي المحتلة مؤقتًا باطلة، وفاسدة، ولن تكون نافذة قانونيا".وأضاف: "وبدلاً من ذلك، ستواجه روسيا رد فعل أقوى من المجتمع الدولي، مما يزيد من عزلتها العالمية".ولم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، في وقت سابق من اليوم الأحد، 27 مارس/ آذار، إمكانية "إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية في المستقبل القريب".وقال باسيتشنيك في لقاء مع صحفيين أجانب "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية، يمارس فيه الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/بوتين-يشكر-أعضاء-الحرس-الوطني-المشاركين-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060504999.html

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية