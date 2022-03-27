https://arabic.sputniknews.com/20220327/الدفاع-التركية-المفاوضات-بشأن-إف-16-كانت-إيجابية-1060539758.html
الدفاع التركية: المفاوضات بشأن "إف-16" كانت إيجابية
الدفاع التركية: المفاوضات بشأن "إف-16" كانت إيجابية
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المفاوضات بين الوفدين التركي والأمريكي بشأن توريد مقاتلات "إف-16" كانت "إيجابية وبناءة". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T17:41+0000
2022-03-27T17:41+0000
2022-03-27T17:41+0000
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وأضاف أكار في حديثه لشبكة "سي إن إن" التركية، اليوم الأحد: "أجرينا مفاوضات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبعد ذلك أرسلوا وفودًا إلى تركيا مرتين، والتقت هذه الوفود وتحدثت مع وفودنا، وكانت المفاوضات بين الوفود إيجابية وبناءة للغاية، وقال أعضاء الوفد الأمريكيون إن عملنا ومتطلباتنا هنا منطقية وواقعية، وهم يدعمونها، ومع ذلك، فإن العملية لها بُعد في الكونغرس، وبعد قيامهم بعملهم، قالوا إنهم سينقلونها إلى المؤتمر، ونحن نتابع هذه العملية".وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارًا رسميًا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف-16"، بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "إف-35"، وهم المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.وقال الرئيس التركي إن "الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات"إف-16" بعد استبعادها من برنامج تزويد "إف-35".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-بايدن-أعلن-نفسه-منقذا-لأوروبا-وخدعها-1060525993.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الدفاع التركية: المفاوضات بشأن "إف-16" كانت إيجابية
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المفاوضات بين الوفدين التركي والأمريكي بشأن توريد مقاتلات "إف-16" كانت "إيجابية وبناءة".
وأضاف أكار في حديثه لشبكة "سي إن إن" التركية، اليوم الأحد: "أجرينا مفاوضات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبعد ذلك أرسلوا وفودًا إلى تركيا مرتين، والتقت هذه الوفود وتحدثت مع وفودنا، وكانت المفاوضات بين الوفود إيجابية وبناءة للغاية، وقال أعضاء الوفد الأمريكيون إن عملنا ومتطلباتنا هنا منطقية وواقعية، وهم يدعمونها، ومع ذلك، فإن العملية لها بُعد في الكونغرس، وبعد قيامهم بعملهم، قالوا إنهم سينقلونها إلى المؤتمر، ونحن نتابع هذه العملية".
وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارًا رسميًا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف-16"، بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "إف-35"
مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "إف-35"، وهم المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
وقال الرئيس التركي إن "الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات"إف-16" بعد استبعادها من برنامج تزويد "إف-35".